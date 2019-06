La carne rossa può essere mortale, uno studio ne rivela i rischi

Ebbene sì, arrivano nuove conferme sui rischi e la pericolosità della carne rossa, già nota come per non essere particolarmente salutare, ora questa affermazione diventa addirittura un eufemismo, poiché secondo gli studiosi aumenta il rischio di morte.

Carne rossa, studio rivela che fa male

Secondo una ricerca statunitense, pubblicata sul British American Journal, la carne rossa aumenta il rischio di morte in chi ne mangia troppa.

C’è da aggiungere che lo studio in questione afferma che il rischio aumenta se lain questione è anche lavorata. L’elevato apporto di carne rossa, come carne di manzo, è stato già in precedenza associato a un più alto rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore e morte.

Una bella tegola, quindi, per i carnivori amanti di carne rossa, e una piccola soddisfacente rivincita per vegetariani e vegani che comunque devono combattere ancora con tutti gli altri alimenti di origine animale che al momento non hanno per la scienza nulla di dannoso. Ma tornando alla ricerca sulla carne rossa, il lavoro degli studiosi è stato minuzioso. Un team di ricercatori ha esaminato il suo consumo in 53.553 infermiere americane (tra i 30 e i 55 anni) e 27.916 operatori sanitari statunitensi (tra i 40 e 75 anni), al momento dell’avvio dello studio senza malattie cardiovascolari e tumori.

Ebbene, lo studio ha rivelato che tale consumo aumenta del 10% il rischio di morte, in caso di carne rossa lavorata, ad esempio pancetta, hot dog, salsicce e salami, il rischio di morte sale al 13%. Forse è arrivato il momento di rivedere la nostra dieta alimentare.

