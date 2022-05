La birra che bevi contiene tracce di glifosato? Questo test ti dà la risposta

La rivista tedesca Oko-Test ha condotto una ricerca su 50 birre Pilsner chiedendo a un laboratorio partner di individuare eventuali tracce di glifosato. Durante il test sono state analizzate le birre di grandi marche, alcune diffuse anche nel nostro Paese, insieme a Pilsner di nicchia (tra queste anche otto birre biologiche). Su 50 prodotti analizzati, in 12 sono state rinvenute tracce di glifosato, sebbene entro i limiti stabiliti dall’Unione europea per l’orzo da malto. Le birre in cui è stato ritrovare il glifosato hanno ricevuto una penalizzazione nella classifica, che invece ha premiato le Pilsner senza glifosato. A seguire la lista delle migliori birre Pilsner del 2022 secondo l’ultima ricerca condotta in Germania da Oko-Test, dopo aver visto quali sono le birre al top al mondo.

Elenco migliori birre Pilsner del 2022 secondo Oko-Test

Ecco la lista completa delle migliori birre Pilsner al termine della ricerca della rivista tedesca Oko-Test:

1. Berliner Pilsner (ottimo)

2. Binding Romer Pils (ottimo)

3. Bitburger Premium Pils (ottimo)

4. FeldschloBchen Pilsner (ottimo)

5. Freiberger Pils (ottimo)

6. Pfungstadter Edel-Pils Premium (ottimo)

7. Pilsner Urquell (ottimo)

8. Ratskrone Pilsnerer Premium (ottimo)

9. Rothaus Pils Tannenzapfle (ottimo)

10. Ur-Krostitzer Pilsner (ottimo)

11. Hasseroder Premium Pils (ottimo)

12. Karlsberg Urpils (ottimo)

13. Leikein Premium Pils (ottimo)

14. Licher Pilsner (ottimo)

15. Menchshof Original Pils (ottimo)

16. Norten-Hardenberger Pils (ottimo)

17. Oettinger Pils (ottimo)

18. Klosterfhof Heidelberg Pils (ottimo)

19. Neumarketer Lammsbrau Edel Pils, Naturaland/Bioland (ottimo)

20. Quartiermeister in Bio-Pils (ottimo)

21. Riedenburger Keller-Pils naturtrub, Bioland (ottimo)

22. Veltins Pilsener (ottimo)

23. Warsteiner Premium Legende (ottimo)

24. Wickuler Pilsener (ottimo)

25. Stortebeker Ubersee Pils (ottimo)

26. Wolfscraft Frisch Pils (ottimo)

27. Wunderbraeu Pils (ottimo).



28. 5.0 Original Pils (buono)

29. Astra-Urtyp (buono)

30. Beck’s Pils (buono)

31. Bosch Pils (buono)

32. Brezmak Original Bohmisch Pils (buono)

Flensburger Pilsener (buono)

34. Holsten Pilsener Premium (buono)

35. Jever Pilsener (buono)

36. Konig Pilsener (buono)

37. Krombacher Pils (buono)

38. Lubzer Pils Premium (buono)

39. Paderboner Pilsener (buono)

40. Radeberger Pilsner (buono)

41. Schloss Pilsener (buono)

42. Schulten Brau Pilsener Premium (buono)

43. Stephans Brau Pils (buono)

44. Karlskrone Pilsener Premium (sufficiente)

45. Perlenbacher Pils Premium (sufficiente)

46. Tyskie Gronie Pils (sufficiente)

47. Pinkus Pils Bioland (insufficiente)

48. Kaiserkrone Pils (inadeguata).