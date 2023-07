Kit antigrandine gigante per auto va a ruba: ecco quanto costa e dove acquistarlo

I media hanno parlato per giorni e giorni delle bombe d’acqua e del fenomeno della grandine gigante che ha colpito molte zone del Nord Italia. Sono tantissimi gli italiani che si sono ritrovati con le auto rovinate a causa di questi sassi di ghiaccio giganti. Il maltempo degli ultimi giorni in Italia ha portato migliaia di automobilisti a prendere le contromisure. Tra i rimedi più gettonati c’è il kit antigrandine, considerato come un’autentica salvezza per la propria macchina. Si tratta di fatto di una coperta sagomata sul profilo della vettura realizzata in neoprene e rivestita con tessuto sintetico.

Chi lo ha acquistato lo paragona alle mute da sub, chiarendo che funziona alla perfezione, perlomeno in base agli eventi meteorologici del passato. È invece ancora tutta da dimostrare la sua efficacia contro gli eventi estremi registrati nel corso dell’ultima settimana, in particolare nelle regioni del Nord Italia.

Quanto costa il kit antigrandine per le auto

Il costo medio di un kit antigrandine si aggira intorno ai 150 euro, ma è destinato ad aumentare con la crescita della domanda.

D’altronde si sa che più è alta la domanda maggiore diventa il prezzo di un bene.

Chi è interessato all’acquisto del kit antigrandine può recarsi in uno dei punti vendita auto specializzati del proprio comune di residenza oppure online. Anche su Amazon, il più grande marketplace del mondo, è possibile trovare numerosi kit di questo tipo, a prezzi anche più bassi rispetto a quelli praticati nei negozi fisici.

Se si opta per l’acquisto online, l’ideale è puntare su un modello già comprato da altri utenti e con numerose recensioni. In questo modo ci si può fare un’idea migliore sul reale funzionamento dell’articolo o meno.

La maggior parte dei teli antigrandine in vendita su Amazon vanta inoltre la spedizione a carico del marketplace. Questo significa che gli utenti Prime hanno diritto alle spese di spedizione gratuite.

Il consiglio infine rimane quello di procedere con l’acquisto con rapidità, per evitare che si debbano attendere settimane intere prima di ricevere il kit antigrandine a casa. Non è un caso infatti che i primi a essere stati presi alla sprovvista da questo boom di domande siano stati gli stessi esercenti. Gli esperti meteo, infatti, hanno annunciato che fenomeni come quelli che sono accaduti i giorni scorsi, molto violenti, non sono più una rarità ma una tendenza. Per questo chi parcheggia l’auto all’aperto o si trova a guidarla mentre si verifica questo fenomeno, rischia di ritrovarsi con il veicolo rovinato. Ecco perchè, questi kit-antigrandine, potrebbero andare a ruba nelle prossime settimane. Il fatto che in tanti stiano facendo scorte, quindi, non stupisce.

Riassumendo

– I drammatici eventi meteorologici degli ultimi giorni hanno spinto migliaia di automobilisti a trovare un rimedio.

– Nel corso di questi giorni sono aumentate a dismisura le domande per l’acquisto dei kit antigrandine.

– Un kit antigrandine è di fatto una coperta sagomata sull’auto realizzata in neoprene e rivestita con tessuto sintetico.

– Il prezzo medio del kit contro la grandine per le auto si aggira intorno ai 150 euro.

– Chi è interessato all’acquisto del kit antigrandine può rivolgersi ai negozi di auto specializzati oppure ai siti di e-commerce online come Amazon.