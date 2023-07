Khaby Lame è il re dei social, 160 milioni di follower su TikTok

Ormai è diventato un vero e proprio fenomeno dei social. Stiamo parlando di Khaby Lame, il giovane tiktoker che con i suoi video ha conquistato milioni di fans. Ed è arrivato anche il primo responso del 2023, il quale si riferisce alla prima metà di quest’anno. È lui il più seguito su TikTok, grazie a ben 160 milioni di follower. Dietro di lui il buio. Seconda c’è la ballerina e influencer Charli D’Amelio, la quale ha però ben 10 milioni di follower in meno.

I tiktoker più seguiti

La stima è aggiornata al 29 giugno scorso, quindi decisamente attuale. Si riferisce a quelli che sono i tiktoker più seguiti dalle nostre parti ed è stilata da SocialTracker. Quali sono questi divi del web? Ecco la classifica:

Khaby Lame: 160.100.000 Charli D’Amelio: 150.700.000 Bella Poarch: 92.700.000 Addison Rae: 88.600.000 MrBeast: 83.200.000

Questi dunque i 5 account più seguiti sui social network dei giovani. Ma come nasce il successo di questo tiktoker? Khabi Lame è un ragazzo italiano di origini senegalesi ed è diventato popolare grazie a una serie di video pubblicati sul suo profilo TikTok. Si tratta di video dalla breve durata, dove ironicamente propone soluzioni semplici e problemi che sembravano complessi, e lo fa con un’ironia che è diventata subito virale sul web, tanto da trasformasi in meme.

Nel giugno 2022 ha superato la D’Amelio nella classifica dei tiktoker più seguiti, e da allora, a distanza di un anno, non ha più mollato la cima della classifica.

Il suo successo è stato incredibile, tanto da aver fatto una piccola partecipazione nel doppiaggio di Black Panther Wakanda Forever. Ha inoltre firmato un contratto pluriennale con Huho Boss ed è stato giudice di Italia’s Got Talent. Insomma, dopo i social, il suo successo è arrivato anche in altri settori dello spettacolo.

Khaby Lame, un successo senza precedenti

Possiamo dire con una certa cognizione di causa che il successo di Khaby Lame è senza precedenti nel mondo dei social. Quando parliamo di influencer più seguiti, probabilmente la sua figura rientra appieno, anche se lui non si ritiene un influencer in senso stretto, visto che in fondo continua a proporre semplicemente video ironici e divertenti. Senza dubbio il giovane vuole estendere ulteriormente la sua fama cimentandosi ora anche in progetti nuovi. A tal proposito segnaliamo il documentario “I Am Khabane”, che racconta proprio la sua storia e che è stato presentato al Taormina Film Festival il 27 giugno scorso.

E dire che la sua situazione sembrava tutt’altro che rosea quando ha iniziato a fare video. In piena pandemia, nel 2020, era stato licenziato e aveva perso il suo lavoro di operaio. Decise proprio in quel periodo di fare video su TikTok. Un evento sfortunato (quello della perdita del lavoro) che si è improvvisamente trasformato in un grandissimo colpo di fortuna. Una sorta di Sliding Doors. Avrebbe lo stesso fatto video se non fosse stato licenziato? Forse sì, ma certamente non con quella costanza. Insomma, parliamo di un fenomeno mediatico che rappresenta anche lo specchio dei nostri tempi, ma che allo stesso tempo è motivo di interesse anche per sociologi più profondi, in quanto il linguaggio di Lame sembra universale, basato esclusivamente sulle sue espressioni e senza il bisogno di dire alcuna parola nei suoi video.

