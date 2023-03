Iva zero sui prodotti di prima necessità e dell’infanzia: ecco quali sono, le intenzioni del governo

Eppur si muove. Il governo Meloni, dopo il via libera del Consiglio dei ministri, si prepara a riscrivere il sistema fiscale nei prossimi due anni. In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il viceministro all’Economia Maurizio Leo ha annunciato un possibile passaggio a un meccanismo a tre aliquote già a partire dal 2023. Non solo però, perché un altro obiettivo concreto dell’esecutivo è di portare l’Iva a zero sui beni di prima necessità. Sulla revisione delle aliquote del 5% e del 10% si può intervenire, ha spiegato Leo, che ha aggiunto un’ipotetica misura aggiuntiva per i beni dell’infanzia e quelli di prima necessità.

Iva zero sui prodotti di prima necessità e dell’infanzia. Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% le intenzioni del governo

Ecco la lista dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%, in cui rientrano i beni di prima necessità che potrebbero beneficiare della cancellazione dell’Iva.

latte fresco

formaggi, latticini, burro

piante mangerecce, ortaggi (esclusi i tartufi)

legumi secchi, da granella, sgranati

frutta secca, fresca, cotta, congelata o surgelata

orzo, avena, frumento, granturco, miglio, grano saraceno

farine e semole di frumento

semi e frutti oleosi (esclusi quelli di ricino e lino)

olio di oliva

margarina animale o vegetale

paste alimentali, crackers, pane, fette biscottate, biscotto di mare

pomodori pelati, conserve di pomodori, olive in salamoia

crusche

giornali, libri, periodici

fertilizzanti considerati utili per la lotta biologica in agricoltura

mangimi

case di abitazione ad esclusione di quelle che appartengono alla categoria catastale A1, A8 e A9

costruzioni rurali ad uso abitativo

apparecchi di ortopedia, oggetti per fratture, apparecchi di protesi dentaria e oculistica

poltrone e veicoli per invalidi

gas per uso terapeutico, reni artificiali.

Nota: la lista completa è disponibile alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 numero 633, successivamente modificato dalla legge del 29 dicembre 2022 n.197 Articolo 1.

Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%

basilico, rosmarino, salvia, origano

prestazioni di trasporto urbano di persone

ventilatori polmonari per terapia subintensiva e intensiva, tamponi per analisi cliniche, strumentazione per diagnostica per COVID-19, attrezzature per allestire ospedali da campo, detergenti disinfettanti per le mani, carrelli per emergenza, visiere e occhiali protettivi, mascherine Ffp2 e Ffp3, umidificatori, maschere per la ventilazione non invasiva, centrale di monitoraggio per terapia intensiva, tute di protezione

tartufi freschi o refrigerati

tartufi freschi o refrigerati coppette mestruali, prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile

latte liquido o in polvere per l’alimentazione dei bambini nella prima infanzia, pannolini per bambini, seggiolini per

bambini da installare nelle automobili.

Come si nota, nella lista ci sono anche i prodotti per l’infanzia e gli assorbenti. C’è da dire che da tempo si parla sempre di azzerare l’Iva sugli assorbenti ma finora non è mai avvenuto. Ora, bisognerà capire se sarà la volta buona con la riforma del fisco.