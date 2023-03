Iva ridotta su pannolini e prodotti dell’infanzia, il prezzo scende davvero? L’indagine di Altroconsumo

Il governo con la nuova riforma fiscale ha intenzione anche di ridurre l’Iva su alcuni prodotti, tra cui quelli dedicati all’infanzia. Già con la l’ultima legge di Bilancio l’iva su alcuni prodotti per bambini risulta ridotta. Dal 1 gennaio è passata dal 10% al 5% per pannolini e latte artificiale, mentre per i seggiolini auto è scesa dal 22 al 5%. Il dubbio, è se questa riduzione dell’imposta si è poi davvero tradotta in un calo dei prezzi per le famiglie oppure l’inflazione e i rincari hanno poi reso quasi inutile la misura. A questa domanda ha cercato di rispondere Altroconsumo con un’indagine.

La nota rivista ha rilevato i prezzi senza offerte di alcuni dei prodotti interessati dall’Iva ridotta, prima dell’entrata in vigore della misura e dopo, considerando gli stessi punti vendita.

Iva ridotta sui seggiolini per bambini, di quanto sono calati i prezzi?

Per quanto riguarda pannolini e latte artificiale, si configura un generale calo dei prezzi con il taglio dell’Iva del 5%.

Invece, per quanto riguarda i seggiolini, per 42 di quelli rilevati, il calo è stato inferiore rispetto alle aspettative. In tale ottica le famiglie non hanno visto questo grande risparmio.Nel dettaglio sono stati presi in considerazione 42 modelli didifferenti per bambini.La prima rilevazione è stata effettuata tra ottobre e novembre 2022. La seconda tra gennaio e febbraio 2023 interessando le città di Milano, Roma e Cagliari e prendendo in considerazione 324 negozi specializzati. La riduzione finale si è attestata al 7,5% mentre le aspettative arrivavano al 13,9%. Infatti se l’Iva è scesa dal 22 al 5%, il calo di prezzo doveva essere del 13,9% e le famiglie avrebbero dovuto risparmiare 36,80 euro, invece il calo medio segnalato è di 19,79 euro.

Guardando alla variazione di prezzo, inoltre, si è notato che tra il 2022 e il 2023 questa è andata da -14% a +14%. In sostanza – come fa notare la rivista dei consumatori- alcuni prodotti sono aumentati di prezzo mentre altri lo hanno abbassato. Su 42 seggiolini, 12 hanno abbassato il prezzo medio dal -11% al -14%, 24 seggiolini tra il 10% al -2% e 6 modelli, invece, hanno aumentato il prezzo tra il +1% e il +14%.

Latte e pannolini

Per quanto riguarda i pannolini, invece, l’indagine ha considerato 16 pannolini di vario tipo e marchio. Anche in questo caso la prima rilevazione risulta fatta a ottobre-novembre 2022. La seconda a gennaio 20233 prendendo come riferimento le città di Milano, Genova, Roma e Napoli e 46 punti vendita. In questo caso, l’abbassamento dell’Iva coincide con il calo dei prezzi del 4,5% circa.

Per il latte artificiale, infine, considerando 38 tipi di latte artificiale e 52 punti vendita a dicembre 2022 e 59 punti vendita tra gennaio e febbraio nel 2023 a Milano, Roma, Napoli, Genova si è appurato che il prezzo è sceso in media del 2,4% contro una riduzione attesa vicina al 4,5%.