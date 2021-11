Italian Grape Ale: la classifica delle birre migliori del 2021

Nel corso di IGA Beer Challenge 2021, la competizione internazionale che vede sfidarsi le migliori birre Italian Grape Ale, le birre ad alta fermentazione che vantano tra i loro ingredienti anche una percentuale di uva o mosto d’uva, è stata decretata la classifica aggiornata di quest’anno.

Le IGA, acronimo appunto di Italian Grape Ale, sono un fenomeno in aumento nel Bel Paese, con il numero di mastri birrai che si avvicina alla produzione di questa tipologia di birra in costante aumento. Scopriamo insieme quali sono stati i verdetti dell’ultima edizione di IGA Beer Challenge 2021, evento organizzato da Atlante dei Birrifici Italiani, Cronache di Birra, My Personal Beer Corner e Associazione FoodAround e tenutosi di recente a Ceresole d’Alba, in provincia di Cuneo.

Migliori birre Italian Grape Ale acide, gradazione alcolica superiore al 7%

Queste sono le migliori birre tre Italian Grape Ale acide ad alta gradazione alcolica (riferimento categoria 4):

#1 Regola Zero di Alveria (Sicilia)

#2 Merlot Riserva 2017 di Crak (Veneto)

#3 Nature Terra 2020 Cuvée di Microbirrificio Opperbacco (Abruzzo)

Migliori Italian Grape Ale acide, gradazione alcolica pari o minore al 7%

Ecco invece le migliori tre Italian Grape Ale acide a bassa gradazione alcolica, con una percentuale pari o inferiore al 7% (riferimento categoria 3):

#1 Gargan-IGA di Birrificio Agricolo Sorio (Veneto)

#2 Nature Terra 2019 di Microbirrificio Opperbacco (Abruzzo)

#3 Insolita di Fabbrica della Birra Perugia (Umbria)

Migliori birre Italian Grape Ale non acide a gradazione alcolica superiore al 7%

Seguono ora le tre migliori Italian Grape Ale non acide ad alta gradazione alcolica, con valori superiori al 7% (riferimento categoria 2):

#1 Casana 2018 di Crak (Veneto)

#2 Genesi di Birra dell’Eremo (Umbria)

#3 Vulpes Barrel di 61Cento (Marche)

Migliori Italian Grape Ale non acide a gradazione alcolica pari o minore al 7%

Per concludere, ecco quali sono le migliori Italian Grape Ale a bassa gradazione alcolica (riferimento categoria 1) secondo l’ultima edizione di IGA Beer Challenge 2021:

#1 Tonda di Malaspina Brewing (Lombardia)

#2 Gadduresa di Harvest Sardinian Craft Beer (Sardegna)

#3 White IGA di Felsina Birrificio (Toscana).

