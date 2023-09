In questo periodo si parla spesso di It Alert, il servizio nazionale di allarme su smartphone, che sta arrivando a tutti i cittadini italiani seguendo un preciso calendario. Il 19 settembre, è stata la volta di Lombardia, Molise e Basilicata mentre nei prossimi giorni continuerà in altre regioni. La protezione civile è al lavoro per implementare It-Alert. I test sono partiti questa estate e andranno avanti fino a ottobre. Una volta che i cittadini ricevono il messaggio di allerta, sono invitati a compilare un questionario di 24 domande per migliorare il servizio. Il messaggio It-Alert, serve per avvisare i cittadini che si trovano in un determinato luogo, nel caso di eventi estremi e pericolosi, come una grave emergenza o un evento catastrofico imminente o in corso. In questo modo, i cittadini saranno avvisati e si potranno mettere in salvo o prendere le dovute precauzioni.

It-Alert e rischio phishing, allarme per i messaggi truffa e come non cadere nella trappola

Da quando stanno arrivando i messaggi, ci si chiede se anche questo servizio potrebbe essere usato dai truffatori per raggiungere gli utenti.

“Per quanto riguarda aspetti relativi alla cybersecurity, non è da escludere che gli avvisi governativi possano essere utilizzati in modo improprio da malintenzionati terzi. “

Come capire se sono truffe

L’allarme arriva da Adrianus Warmenhoven, Cybersecurity Advisor per NordVPN, che ha smentito rischi per la privacy, visto che non sono degli Sms ma delle notifiche push integrate nel sistema operativo. Insomma, difficile che il sistema It Alert venga hackerato. Non si può escludere che qualche criminale possa tentare delle, insomma inviare dei messaggi simili a quelli del sistema nazionale facendo credere che siano autentici quando non lo sono. Come scrive Qui Finanza, che riporta le parole di Adrianus Warmenhoven:

Molte persone, infatti, non hanno ancora familiarità con questo tipo di messaggi e l’aspetto stesso del messaggio potrebbe trarre in inganno. Insomma, alcuni truffatori potrebbero creare dei messaggi fake molto simili a quelli di It Alert, che agli occhi meno esperti si potrebbero confondere. Per estorcere o rubare dati sensibili o denaro, potrebbero invitare a cliccare su un link come ormai noto con la tecnica del phishing, come già visto con le truffe telefoniche. E il link potrebbe anche includere un malware.

Per evitare questi raggiri, le persone, dovrebbero subito rendersi conto che i messaggi di It Alert rimandano al sito ufficiale e quindi ogni altro link è una truffa. In più il questionario ufficiale non chiede dati personali tranne la città di residenza, il tipo di smartphone e l’operatore telefonico. Altre domande, quindi, soprattutto se personali, sono da guardare con sospetto. Chiaramente, non è detto che i malintenzionati cercheranno di sfruttare questo sistema per mettere in atto raggiri, ma non si può escludere il contrario.

Calendario It Alert

Nel frattempo, le sperimentazioni del sistema di allarme nazionale, andranno avanti il 21 settembre in Lazio, in Valle d’Aosta e Veneto, il 26 settembre in Abruzzo e nella Provincia Autonoma di Trento, il 27 settembre in Liguria e il 13 ottobre nella Provincia Autonoma di Bolzano.

