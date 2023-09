iPhone 15, il giorno è arrivato, ma i prezzi sono alle stelle

Anche questo melafonino non sarà per tutti, ma del resto gli smartphone Apple non lo sono mai stati. Atrriva il nuovo iPhone 15, il lancio è atteso per stasera con una presentazione che scioglierà ogni dubbio sulle caratteristiche e le novità introdotte dal device. Facciamo il punto della situazione.

Il fiore all’occhiello del 2023

Come ormai tradizione, quando l’anno sta per volgere al termine, Apple lancia il suo top di gamma. Stavolta tocca all’iPhone 15, un modello che sembra aver già svelato tutte le sue carte, salvo qualche piccolo colpo di scena in presentazione stasera. Del resto, è ormai impossibile tenere a basa i romurs e puntualmente ogni anno vengono svelate le caratteristiche dei modelli con largo anticipo. Anche per questo 2023 le cose non saranno diverse. Sostanzialmente sappiamo già tutto dei nuovi device, la gamma sarà composta da iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Max. Quindi niente versione Ultra quest’anno. Gli esperti ci dicono che il modello base sarà sostanziante un 14 Pro, mentre il vero top di gamma di quest’anno sarà appunto il 15 Pro. Si è molto discusso in merito alla fotocamera del 15 Pro Max e pare che Apple sia intenzionata a far debuttare un obiettivo a 6x con lente periscopica.

Si tratterebbe di una scelta davvero singolare, poiché l’attuale lente è particolarmente apprezzata anche dai professionisti della fotografia. Insomma, scaricare l’ottimo 85 mm, attualmente usato tantissimo, per montare un 150 mm che invece verrebbe usato davvero poco sembrerebbe una scelta a dir poco discutibile. L’argomento in questione rappresenta uno di quei dettagli che potrebbero essere smentiti durante la presentazione di stasera. Tra base, Pro e Pro Max (che l’anno scorso è stato il modello più costoso e al tempo stesso il più venduto) c’è anche il Plus. Quest’anno avrà la scocca in alluminio e presenterà un design leggermente diverso, con un profilo posteriore stondato. Per quanto riguarda la scheda tecnica della versione base, avremo 128 GB di storage e 6 GB di RAM.

iPhone 15, prezzi e altre caratteristiche

Anche in questo caso scelta singolare, visto che ormai storage di 256 GB sono la norma. Apple però ha optato per questa soluzione per mantenere i prezzi più bassi almeno per il device standard.

Nuove notizie, addio connessione Lightning, finalmente torna la porta USB Type C, confermata al 100%. Chi crede che questa scelta sia stata dettata dall’imposizioni europee, si sbaglia. Apple avrebbe potuto infatti utilizzare tale porta solo per il vecchio continente, ma non è andata così. Il connettore Lightning doveva sostanzialmente durare 10 anni, quindi è giusto mandarlo in pensione adesso. Del resto, vanno gli smartphone in pensione, perché non dovrebbero andarci anche le componenti meno utilizzate dei device? Torniamo però a parlare del modello Pro, la testa di serie di questa tornata. La scocca sarà in titanio e non in alluminio. Le dimensioni dovrebbero essere sempre di 6.1” e 6.7”, ma ci si attende una notevole riduzione delle cornici. C’è chi a tal proposito infatti ipotizza una schermo leggermente più grande, proprio grazie alla riduzione delle cornici. Il modello in questione sarà anche l’unico a montare il nuovo processore A17 a 3 nanometri.

Tale processore promette prestazioni migliori e consumi più contenuti, anche se non è chiaro su quale dei sue aspetti Apple abbia voluto maggiormente puntare. Tra le altre novità di questa variante di iPhone 15, il tasto Action personalizzabile, ma anche un nuovo modem 5G fatto da Qualcomm e basato sull’X70. Cosa sappiamo infine dei prezzi? Abbiamo esordito proprio asserendo che la nuova serie non sarà per tutti, consapevoli del fatto che in fondo i prodotti Apple non lo sono mai stati. Ad ogni buon conto, la versione standard con 128 GB di memoria dovrebbe costare sui 1100 euro. Quella da 256 GB costerà almeno 1200 euro. Infine, con il massimo della memoria, ossia 512 GB, si arriverà ai 1500 euro. Naturalmente, tali cifre sono solo ipotesi, dovremo attendere la presentazione di stasera per scogliere ogni dubbio a riguardo.

I punti chiave…