L’Intelligenza Artificiale rinnova Google Maps, ecco cosa cambia grazie all’AI

Non si parla d’altro che di Intelligenza Artificiale e per tanti ottimi motivi. C’è chi ne teme le conseguenze, come la tanto discussa ripercussione sui posti di lavoro, e chi cerca di capire come sfruttarne le potenzialità. Così, mentre pian piano diventa una presenza sempre più solida nelle nostre vite, l’AI prosegue il suo corso indisturbata. Tra le tante cose che fa, ad esempio, spicca il miglioramento di servizi di cui ormai non possiamo più fare a meno. Pensiamo a quanto Google Maps, il navigatore made in Mountain View, ormai sia una certezza. Non lo sfruttiamo solo in città per verificare il traffico e scegliere il percorso più breve, ma diventa un compagno irrinunciabile quando siamo in viaggio. Insomma, Google Maps è diventato un ausilio essenziale per gli spostamenti di tutti i giorni.

Oggi, proprio grazie all’Intelligenza Artificiale, acquisisce nuove e migliori funzionalità. Scopriamole subito.

Intelligenza Artificiale e Google Maps: la visualizzazione immersiva

È una delle prime migliorie di cui l’Intelligenza Artificiale è responsabile.

La cosiddettaè una modalità di consultazione delle mappe lanciata lo scorso anno, ma arriverà sulle applicazioni Google Maps per iOS e Android nei prossimi mesi. Questa modalità consente di accedere in tempo reale non solo alla mappa della zona interessata, ma di consultare anche informazioni su traffico, meteo, qualità dell’aria, piste ciclabili e parcheggi nelle vicinanze. In breve, permette di creare itinerari di viaggio precisi al millimetro.

Come dicevamo, in tutto ciò c’è lo zampino dell’Intelligenza Artificiale che ha permesso di integrare in modo ottimale i dati per le previsioni del tempo, le mappe per la geolocalizzazione e tutti gli altri dettagli che consentono di pianificare il viaggio.

Così, quando dovremo scegliere dove andare e quali percorsi fare, potremmo basarci non solo sui dati del traffico, ma anche sulle previsioni meteo. Ebbene sì, tocca ammetterlo, ma il cambiamento climatico ci costringe a considerare il meteo un dato essenziale anche nelle piccole attività quotidiane.

La funzionalità, chiamata Immersive View for Routes, arriverà entro la fine del 2023 e inizialmente sarà attiva per 15 città, tra cui le due italiane Firenze e Venezia. A breve verrà estesa a tante altre destinazioni, ovviamente.

L’introduzione delle 3D Tiles

Un altro esempio di miglioria di Google Maps il cui merito è da attribuire all’Intelligenza Artificiale. Le 3D Tiles consentono all’applicazione di sfruttare un modello mesh 3D senza soluzione di continuità del mondo reale. Utilizza le immagini ottiche RGB ad alta risoluzione degli utenti insieme alla stessa fonte di mappe 3D di Google Earth. Il risultato? Questi “riquadri” 3D fotorealistici ci consentiranno di fare un viaggio vero e proprio in oltre 2500 città, in 49 paesi del mondo, e vivere esperienze di visualizzazione 3D direttamente nell’app dello smartphone. In pratica, potremo viaggiare virtualmente ovunque vogliamo godendo di mappe in tre dimensioni per un’esperienza più realistica che mai.

Un risultato molto interessante. Al giorno d’oggi creare modelli 3D del mondo richiede ancora moltissimo lavoro svolto da altrettante risorse. In pratica, è necessario programmare l’acquisizione di tantissime immagini che verranno elaborate per mesi. Così, viene poi costruito un modello 3D strutturato da inserire nel sistema di visualizzazione delle mappe. L’Intelligenza Artificiale di Google avrebbe però permesso di creare le Photorealistic 3D Tiles in modo più semplice, proponendo una soluzione che consente di renderizzare il video sovrapponendo accuratamente i nostri dati utente o i dati di Google Maps Platform per personalizzare ogni nostra consultazione.

