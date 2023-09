Intelligenza artificiale, quali lavori spariranno e quali arriveranno

La rivoluzione tecnologica è in atto ormai da decenni e ha cambiato il nostro mondo. Ora però un nuovo scossone è in arrivo grazie all’intelligenza artificiale. Da quando ChatGPT ha sdoganato il machine learning, tutti i settori si sono accorti che tale avanzamento tecnologico potrebbe apportare non pochi vantaggi al proprio operato. Ne consegue che anche il mondo del lavoro sta per essere fortemente condizionato. Già da tempo si parla di pesanti ripercussioni su svariate professioni. Ma quali sono quelle che rischiano l’estinzione? E quelle che invece potrebbero nascere alla luce del nuovo progresso tecnologico? Scopriamolo insieme.

Da ChatGPT al mondo del futuro

Il presente oggi ci dice che l’intelligenza artificiale può davvero sostituire l’uomo in svariati campi. Di recente, ChatGPT ha visitato un bambino malato e gli ha diagnosticato la malattia corretta. In precedenza il piccolo aveva avuto un consulto da ben 17 medici, ma nessuno di loro era riuscito a capire quale fosse la sua patologia. Ciò ci fa capire quanto queste nuove applicazioni potranno essere utili anche in campo medico. I modelli linguistici stanno interessando sociologi, filosofi, economisti e altri intellettuali. Ora arriva un nuovo studio pubblicato dal World Economic Forum “Jobs of Tomorrow: Large Language Models and Jobs”, in collaborazione con Accenture, si concentra proprio sui Large Learning Model, ossia i modelli linguistici di grandi dimensioni. Tali modelli potranno apportare benefici a quei lavori che richiedono pensiero critico e capacità di risolvere problemi complessi.

Ne risulterebbero penalizzati invece quelli relativi ad azioni ripetitive e meccaniche.

Insomma, da una parte l’intelligenza artificiale potrebbe coadiuvare l’uomo per migliorarne le performance lavorative. Dall’altra potrebbe completamente sostituirlo. L’analisi ha esaminato più di 19mila mansioni distinte in 867 diverse occupazioni che potrebbero subire l’influenza dell’IA. Il direttore generale del World Economic Forum, Saadia Zahidi, ha specificato che l’intelligenza artificiale avrà un impatto significativo nel mondo del lavoro ma sarà diverso a seconda dei ruoli. Secondo tale analisi, i servizi più esposti a questo rischio sono quelli assicurativi, quelli finanziari e i mercati dei capitali. Da questa premessa risulta chiaro che i lavori a rischio estinzione sarebbero quelli di tipo impiegatizio, come autorizzato di crediti e controllori.

Intelligenza artificiale e influenza sul mondo del lavoro

I proprietari di OpenAI si staranno senza dubbio sfregando le mani, anche se la stessa politica ha fatto sapere che tale tecnologia va senza dubbio regolamentata. Ad ogni modo, secondo il rapporto pubblicato, l’84% delle professioni connesse all’istruzione, all’orientamento, alla consulenza di carriera non sono esposte a questo tipo di cambiamento. Come detto poco sopra, per questi ruoli infatti l’intelligenza artificiale potrebbe fungere da assistente, aiutando il lavoratore a svolgere al meglio la propria mansione. Quel che è certo però è che tale sviluppo tecnologico porterà alla ribalta nuovi lavori. Tra questi si segnalano: sviluppatori di IA, progettisti di interfacce e interazioni, creatori di contenuti di IA, curatori di dati e specialisti in etica e governance dell’IA. Lo scossone che il mondo del lavoro avrà dall’intelligenza artificiale sarà da combinarsi anche con l’impatto che arriverà da altri fattori, come la transizione verde e le nuove prospettive geoeconomiche.

Ecco ricapitolati i lavori che l’AI porterà in auge secondo lo studio appena pubblicato:

specialisti di intelligenza artificiale e di machine learning,

analisti Business intelligence,

esperti di sicurezza informatica,

ingegneri Fin Tech,

Data analist,

ingegneri della robotica,

specialisti di Big Data,

operatori di attrezzature agricole,

specialisti in trasformazione digitale,

sviluppatori di block chain.

In conclusione, ecco invece i lavori a rischio estinzione:

sportellisti di banca,

addetti servizi postali,

cassieri,

impiegati data entry,

segretari amministrativi,

archivisti,

addetti alla contabilità,

impiegati assicurazioni,

venditori porta a porta,

addetti al credito.

