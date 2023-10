Trovare un settore che non sia influenzato dall’intelligenza artificiale in questo momento è davvero difficile. Anche il mercato immobiliare ne sta subendo l’influenza, ma in modo negativo o positivo? Naturalmente, ci riferiamo alle applicazioni utilizzate dalle aziende del settore, e non a quelle che potrebbero essere le ripercussioni da un abuso di tale tecnologia. Quindi, per il momento, ci vengono illustrati quelli che sono i pro dell’AI nel campo degli immobili. Vediamo cosa ci dicono gli esperti.

La tecnologia del momento

E inutile nasconderlo, l’intelligenza artificiale generativa è la tecnologia del momento.

Ormai se ne parla in ogni angolo e le sue applicazioni stanno sfociando in tutti i campi del quotidiano. Siamo di fronte a una nuova era tecnologica, la quale modificherà enormemente il nostro stile di vita. In realtà, moti esperti hanno lanciato l’allarme e affermano che le cose andranno a peggiorare, vista una tecnologia così potente e fuori controllo. Il rischio di ripercussioni si fa alto, e per questo motivo alcuni intellettuali e professionisti del settore hanno di recente firmato un documento nel quale si chiede ai Governi di limitarne o quanto meno regolamentarne l’uso. Le ripercussioni potrebbero essere pesanti anche nel mondo del lavoro, visto già alcuni casi esplicativi in questo senso. Come ad esempio, laindiana che licenzia il personale e lo sostituisce con l’AI . Naturalmente, ci sono anche aspetti positivi e indubbiamente l’AI può davvero essere di grande aiuto in determinate attività, anche lavorative.

L’informazione è tutto, e anche nel campo dei servizi immobiliari avere le giuste info può essere fondamentale. L’intelligenza artificiale può ridurre enormemente i rischi di informazioni errate e quindi offrire un grande aiuto in questo senso. In Italia a lanciarsi in questa nuova avventura ci ha pensato Wikicasa. Capire l’importanza dell’AI è fondamentale per riuscire appunto a migliorare il proprio lavoro e offrire agli utenti un servizio sempre più performante.

Intelligenza artificiale al servizio del mercato immobiliare

Ma che cos’è Wikicasa ? Si tratta di una realtà proptech che raccoglie una vasta serie di annunci del settore al fine di mettere in contatto venditori e compratori. La startup si serve di uno speciale algoritmo di valutazione per dare le informazioni migliori a coloro che visitano il. Si tratta del primo algoritmo di questo tipo nel nostro paese.

La trovata di Wikicasa è quella di servirsi di un algoritmo atto a migliorare le informazioni di cui necessitano coloro che visitano la loro piattaforma. Gli algoritmi alla base di questi sistemi, conosciuti con il nome AVM (Automated Valutation Model), sfruttano proprio un’applicazione dell’intelligenza artificiale: il Machine Learning. In pochi secondi è possibile valutare l’immobile e offrire una stima di prezzo. L’algoritmo sviluppato dalla piattaforma è in grado di analizzare foto caricate dagli utenti e fare una stima dell’immobile. Naturalmente, le variabili sono davvero infinite, quindi è sempre necessario il supporto di un agente umano per avere una valutazione più precisa. A tal proposito, Pietro Pellizzari, CEO di Wikicasa, ha detto:

“I portali, che da tempo propongono questo servizio agli utenti, stanno infatti lavorando a ulteriori approcci, sempre più AI driven. Per questo motivo, si sta lavorando sull’integrazione all’interno di questi algoritmi dell’Image Recognition, altra applicazione dell’AI. Con questo sistema, è possibile rilevare in modo sempre più preciso la condizione dell’immobile grazie alle immagini fornite dall’utente, attraverso la valutazione di ogni singolo oggetto, arredo, infisso o pavimento, e fornire una stima preliminare sempre più attendibile.”

Il futuro sembra profondamente radicato in queste nuove applicazioni e lo stesso CEO vede ai prossimi traguardi con la presenza irremovibile dell’intelligenza artificiale, la quale offrirà algoritmi sempre migliori attraverso tool e applicazioni varie:

“Combinare questo tool con il Metaverso potrebbe rappresentare la ricerca immobiliare del futuro. L’AI è in grado di connettere l’utente a un agente immobiliare virtuale nel Metaverso, per un’esperienza completamente digitale che sfrutta i privilegi di realtà virtuale e realtà aumentata.”

I punti chiave…