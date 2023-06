I migliori integratori vitaminici per affrontare l’estate con energia e salute

Forse sarà solo questione di trend o, chissà, di ero e proprio funzionamento benefico. Fatto sta che, negli ultimi anni, il ricorso agli integratori vitaminici è aumentato di pari passo all’estensione delle attività giornaliere.

Un incremento progressivo dei ritmi quotidiani che ha interessato, indifferentemente, tutte le stagioni. Unicamente diversificate dal maggior dispendio fisico che il periodo caldo richiede viste le temperature più eleate e la dispersione di liquidi chiaramente preponderante. Del resto, è noto che l’estate sia una stagione meravigliosa ma, nondimeno, impegnativa per il nostro organismo. Caldo e sudore, infatti, mettono a dura prova la stabilità corporea, costringendoci al dispendio di sali minerali e vitamine essenziali per il nostro equilibrio. In questo senso, chiaramente ragionando nell’ambito dei prodotti a disposizione in ambito farmaceutico e para-farmaceutico, gli integratori vitaminici costituiscono indubbiamente un aiuto nei momenti di maggior stress per il nostro organismo.

Ogni prodotto, naturalmente, mette a disposizione del consumatore un differente effetto benefico a seconda della composizione.

I migliori integratori vitaminici per l’estate: quali componenti tenere d’occhio

È chiaro che nessun integratore, per quanto incidente, possa completamente sostituire un pasto. Si tratta, come suggerisce il nome, di prodotti specifici che. In questo senso, visto che la prossima settimana si annuncia come la prima di vera e propria estate, con temperature in alcuni casi poco al di sotto dei 40 gradi, una panoramica dei migliori integratori per l’estate (con i relativi benefici che possono offrire) diventa quantomeno utile.

La scelta degli integratori vitaminici richiede innanzitutto una conoscenza base dei componenti nutrizionali che questi hanno il compito di integrare. Si parla, nella fattispecie, di:

Vitamina D: fondamentale per la salute del sistema immunitario e delle ossa. Durante i mesi estivi possiamo ottenerne di più dalla luce solare, ma non sempre è sufficiente. Per questo motivo, è consigliabile assumere un integratore che ci aiuti a mantenere i livelli ottimali di questo nutriente;

Omega-3: questi acidi grassi essenziali si trovano nell'olio di pesce e hanno proprietà antinfiammatorie. L'infiammazione può aumentare durante l'estate a causa della maggiore esposizione al sole e al caldo. Assumere un integratore di Omega-3 può aiutare a ridurre l'infiammazione e a proteggere la salute del cuore e del cervello;

probiotici: questi batteri benefici si trovano nello yogurt e in altri alimenti fermentati e possono sostenere un sistema digestivo sano e un sistema immunitario forte. Il consumo di probiotici può aiutare a reintegrare i batteri buoni nell’intestino e a prevenire disturbi come la diarrea o le infezioni;

magnesio: minerale coinvolto in molte funzioni corporee, tra cui quella muscolare e nervosa, oltre che nella salute del cuore e delle ossa. Il maggior consumo di liquidi corporei, durante l’estate, può portare a una perdita di magnesio nel corpo. Assumere un integratore può aiutare a prevenire carenze di questo minerale e a migliorare il nostro tono dell’umore e la nostra resistenza allo stress.

I prodotti

Una scelta “al buio” sarebbe un rischio. Per questo occorre scegliere i migliori integratori vitaminici leggendo attentamente le etichette dei prodotti, così da verificarne la qualità degli ingredienti, la quantità di principi attivi, la modalità di assunzione e le eventuali controindicazioni. Consigliabile, per non dire fondamentale, consultare un medico prima di iniziare a prendere degli integratori, specie se si soffrisse di qualche patologia. Lo stesso dicasi nel caso in cui si assumano altri farmaci. Ecco alcuni esempi di prodotti che puoi trovare sul mercato:

Polase Plus: questo integratore alimentare contiene potassio e magnesio, due minerali che aiutano a combattere la stanchezza e la pesantezza tipiche dell’estate. Si presenta sotto forma di bustine effervescenti da sciogliere in acqua e da assumere una volta al giorno. Il prezzo medio è di 10 euro per 24 bustine.

Bios Line Magnesio Completo: si tratta di un prodotto alimentare che contiene magnesio, vitamina B6 e taurina, tre sostanze che favoriscono il benessere muscolare e nervoso. Si presenta sotto forma di compresse da deglutire con acqua e da assumere due volte al giorno. Il prezzo medio è di 12 euro per 30 compresse.

Vitalmix Energia +: questo integratore alimentare contiene vitamina C, vitamina B12, ferro e ginseng, quattro elementi che contribuiscono a sostenere il metabolismo energetico e a ridurre la stanchezza e l'affaticamento. Si presenta sotto forma di flaconcini da bere e da assumere una volta al giorno. Il prezzo medio è di 15 euro per 12 flaconcini.

E ancora…

Briovitase Sostegno: integratore contenente vitamine del gruppo B, vitamina C, vitamina E, zinco e selenio, otto nutrienti che aiutano a rafforzare le difese immunitarie e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo. Si presenta sotto forma di bustine solubili da sciogliere in acqua e da assumere una volta al giorno. Il prezzo medio è di 13 euro per 20 bustine.

Spirulina Erbe: spirulina, un'alga ricca di proteine, vitamine, minerali e antiossidanti. La spirulina ha proprietà depurative, tonificanti e sazianti. Si presenta sotto forma di capsule da deglutire con acqua e da assumere due volte al giorno. Il prezzo medio è di 14 euro per 60 capsule.

Il resto lo faranno le nostre abitudini e, soprattutto, la nostra abilità nell’adeguare il nostro corpo al grande caldo con un giusto apporto di acqua. Ricordando che gli integratori vitaminici costituiscono un aiuto e non una soluzione totale.