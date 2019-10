Insetti nella pasta, scoperti lotti contaminati dalla presenza di animaletti

Una terribile scoperta arriva da Danimarca e Islanda, lotti di pasta contaminati dalla presenza di insetti. A lanciare l’allarme è il RASFF, il sistema di allerta alimentare della comunità europea.

Allerta pasta, presenti insetti al suo interno

Non si conosce ancora la marca di pasta contaminata dalla presenza di insetti al suo interno, quel che è certo è tale notizia è davvero qualcosa di raccapricciante, non solo per gli entomofili di tutti il mondo, ma anche per il pericolo sanitario in se.

A pubblicare la notizia da noi è Lo Sportello dei Diritti che, attraverso il suo presidente Giovanni D’Agata, fa sapere che esiste la possibilità concreta che diversi lotti di questo prodotto siano già nelle dispense di casa nostra e vengano consumati nei prossimi giorni.

Una notizia a dir poco raccapricciante che non ci fa certo fare sogni tranquilli. Ad aggravare le cose è che al momento non vi è traccia di tale richiamo alimentare sul sito ufficiale del Ministero della Salute, anche se una segnalazione è stata effettivamente aperta, si tratta dell’avviso di sicurezza 2019.3622 del 17/10/2019. ignorando però ancora al momento marca e tipo di pasta in questione, non si può procedere con il richiamo ufficiale e l’avvertenza al pubblico.

Cosa fare quindi? Al momento, non avendo altre informazioni al riguardo non possiamo fare altro che prestare la massima attenzione a tutti i tipi di pasta secca. Ripetiamo, il rischio che sia stata acquistata anche dagli italiani è molto alto, essendo a quanto pare venduta in tutta Europa.

