Insalate in busta con tracce di pesticidi e metalli, le marche coinvolte

Ancora una volta nuove preoccupazioni per le insalate in busta, stavolta a tenere banco sono le tracce di metalli e pesticidi riscontrate al suo interno. Andiamo a scoprirne di più.

Insalate in busta con tracce di pesticidi

L’inchiesta stavolta è stata portata avanti da Il Salvagente, che ha effettuato delle vere e proprie analisi relative a diversi marchi di insalate in busta, al fine di controllarne lo stato igienico e microbiologico.

Coop (insalatina)

Esselunga (lattughino verde)

Elite Selex (natura chiama lattughino)

Carrefour (lattughino)

Conad (lattughino percorso qualità)

Lidl (Vallericca lattughino)

Eurospin (foglia verde lattughino)

Bonduelle (il lattughino)

DimmidiSì (lattughino)

Le terre di Ecor (NaturaSì) – insalatina biologica

Si tratta, del resto, di un prodotto che gli italiani consumano con una certa regolarità e che si trova quindi molto spesso sulle nostre tavole, con svariati marchi. A tal proposito, sono 10 le marche di insalate in busta che Il Salvagente ha analizzato, eccole:

Per quanto riguara la componente microbiotica, i risultati ci dicono che i prodotti in questione sono ineccepibili. A preoccupare però è invece la presenza di altre sostanze riscontrate durante l’analisi. Parliamo di pesticidi, ma anche di metalli come il cadmio e il piombo. Ecco i risultati completi:

Bonduelle: Cadmio (mg/kg): 0,04 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Assenti

Coop: Cadmio (mg/kg): 0,04 Piombo (mg/kg): 0,02 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,017

Ecor: Cadmio (mg/kg): 0,02 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Assenti

Esselunga: Cadmio (mg/kg): 0,05 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Eccellente Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,096 Mandipropamid 0,948

Eurospin: Cadmio (mg/kg): 0,02 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Buona Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,073 Mandipropamid 0,035 Metalaxyl 0,139 Chlorantraniliprole 0,028

Conad: Cadmio (mg/kg): 0,10 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Fludioxonil 0,899 Cyprodinil 2,112 Fosetil Al 0,200

Selex: Cadmio (mg/kg): 0,13 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,463 Pyraclostrobin 0,034

Carrefour: Cadmio (mg/kg): 0,09 Piombo (mg/kg): Assente Igiene: Buona Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,012 Cyprodinil 0,171 Mandipropamid 0,018 Metalaxyl 0,043

Lidl: Cadmio (mg/kg): 0,15 Piombo (mg/kg): 0,01 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,133

Dimmidisì: Cadmio (mg/kg): 0,16 Piombo (mg/kg): 0,01 Igiene: Ottima Pesticidi (mg/kg): Boscalid 0,010 Abamectin 0,014 Fludioxonil 0,110

Per completezza di informazioni vi rimandiamo ai due link relativi l’analisi, quello de Il Salvagente e quello di greenMe che ha riportato la notizia sul web.

