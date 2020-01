Influenza: è boom nella prima settimana di gennaio 2020 ma ci si potrà ancora vaccinare

Nella prima settimana del 2020 c’è stato un picco di influenza. Negli studi medici di famiglia, infatti, si è registrato un aumento del 20% dei soggetti compiti dai virus influenzali rispetto alle precedenti settimane. È stata la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale ovvero la Fimmg a rivelarlo.

Picco influenza 2020

Ecco le info in merito e l’invito a vaccinarsi ancora per chi non lo ha già fatto.

Silvestro Scotti, il segretario della Fimmg, ha rivelato che tra Capodanno e l’Epifania si è registrato un incremento dei casi di influenza mentre dall’inizio di gennaio 2020 si è registrato un aumento del 20% dei casi su tutto il territorio nazionale. Nel periodo delle festività natalizie il contagio è avvenuto prevalentemente in famiglia ma ora con l’apertura delle scuole si prevede un contagio ulteriore. Con il boom dei casi della prima settimana di gennaio, inoltre, si è anche registrato un aumento delle complicanze legate all’influenza sopratutto di tipo bronchiale e respiratorio. In alcuni casi, inoltre, si è registrata anche la polmonite ma nei soggetti più deboli come gli anziani.

Gli italiani che sono finiti a letto tra il vecchio ed il nuovo anno sono stati 286 mila ma il virus sta iniziando a sfiorare i due milioni di casi soprattutto tra adulti e anziani e le regioni più colpite risultano essere al momento l’Abruzzo, il Lazio, la Campania, le Marche ed il Lazio. Dal bollettino dell’Istituto Superiore della Sanità, però, si evince che fino a questo momento l’andamento è in linea con lo scorso anno in cui il picco influenzale c’è stato tra gennaio e febbraio.

C’è ancora tempo per vaccinarsi

Il presidente dei Medici di Famiglia invita tutti a vaccinarsi sopratutto a coloro che fanno parte delle categorie a rischio qualora non l’abbiano già fatto. È importante, infatti, che gli anziani e i malati cronici si vaccinino in quanto ci sarà tempo fino alla fine di gennaio 2020. Il problema è che l’influenza durerà ancora qualche mese per cui sarebbe meglio immunizzarsi per evitare di avere poi delle complicanze.

Ricordiamo che la vaccinazione potrà essere effettuata presso le strutture sanitarie pubbliche o direttamente dal proprio medico di base e che i bambini che vengono vaccinati per la prima volta dai 6 mesi ai 9 anni dovranno avere una seconda dose di richiamo ripetuta dopo 4 settimane. Per tutta la restante popolazione, invece, una sola dose di vaccino garantirà l’immunizzazione.

