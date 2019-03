Influenza 2019, un osso duro che colpisce più uomini che donne, ecco perché

L’influenza si sta facendo sempre più antipatica quest’anno, colpa dei 50 ceppi diversi che la contraddistinguono e che l’hanno resa ancora più resistente. C’è chi lamenta anche l’insufficienza del vaccino per il virus del 2019, ma attenzione a non confonderla con il raffreddore.

Influenza 2019, news e curiosità

Una delle curiosità più interessanti legate all’influenza è quella relativa al fatto che ad ammalarsi più facilmente e risentire maggiormente dei suoi sintomi siano gli uomini.

Le donne infatti sembrano avere una resistenza maggiore al virus influenzale. In realtà non è una sensazione, la scienza infatti ci dice che per questo tipo di virus le donne sono più forti e resistenti perchè hanno un sistema immunitario migliore. A compromettere invece il corretto funzionamento dell’organismo in questo caso è il, ecco perché quindi gli uomini subiscono maggiormente l’effetto del virus e si ammalano più facilmente.

Tornando a questa maldetta influenza 2019, il fenomeno dei virus che resiste al vaccino effettivamente esiste, e al momento i ricercatori stanno cercando di capire quali siano le ragioni che hanno portato a questo strano fenomeno. Il consiglio di vaccinarsi comunque rimane sempre valido, al di là delle contigenze specifiche e occasionali del momento. In precedenza però abbiamo accennato anche a una differenza importante da ricordare ora, ossia quella che c’è tra influenza e raffreddore, due patologie che nonostante sembrino molto simili, sono in realtà completamente diverse.

Ci sono delle differenze chiare che ci aiutano a riconoscerle. L’influenza è immediata, mentre il raffreddore è graduale. La temperatura corporea è un altro fattore: se la temperatura è superiore ai 37.8 gradi l’individuo è quasi sicuramente affetto da influenza. Il raffreddore, infatti, molto raramente determina una febbre superiore ai 37-37.5 gradi. Il mal di testa è un altro sintomo dell’influenza, soprattutto se molto forte e generalizzato.

