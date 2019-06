Infezioni da zecche: aumento dei virus a causa dei cambiamenti climatici, i più pericolosi

I cambiamenti climatici stanno causando molti problemi all’umanità e a rimetterci è anche la salute dell’uomo. A causa dei cambiamenti climatici, infatti, sarebbero aumentati i casi di infezione da zecche. Il tema è emerso durante il convegno internazionale ‘Giornate infettivologiche Luigi Sacco 2019′ a Milano.

Pericolo virus

Soltanto nel nostro paese sono aumentati i casi di infezioni da zecche, la motivazione va cercata certamente nell’aumento delle temperature portate dai cambiamenti climatici e purtroppo queste infezioni non sono sempre facili da riconoscere. Rispetto al passato, le zecche si trovano anche ad altitudini più alte e si trovano in alcune zone del nord est Italia come Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trento, Bolzano, dove sono stati segnalati casi di borelliosi di Lyme ed encefalite da zecche Tbe, una grave malattia che può causare anche la morte. Solo nel 2016, in Europa, sono stati segnalati 2.674 casi soprattutto in Austria, Repubblica Ceca e Slovenia, dove sono stati attivati anche sistemi di vaccinazione.

Come difendersi

Secondo Massimo Galli, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) come riporta anche Ansa, “ L’uomo è infettato accidentalmente dalle zecche provenienti dai roditori. Il periodo considerato a rischio va da aprile a ottobre, ma l’allungamento dei periodi con alte temperature può estenderlo ulteriormente”.

Riconoscere un virus portato dalle zecche non è facile perchè i sintomi si possono confondere con quelli di altre patologie. Al giorno d’oggi, però, è presente un test di diagnostica molecolare (Rt-Pcr) che riesce ad individuare la presenza o meno di uno dei sette agenti patogeni collegati al morso della zecca.

Le zecche possono colpire non solo l’uomo ma anche gli animali. Tra le malattie portate da questi parassiti troviamo la malattia di Lyme, l’ehrlichiosi, la TBE (meningoencefalite da zecche) e la febbre bottonosa.

Le punture di zecche sono più frequenti in autunno e primavera, durante le passeggiate in montagna o nei boschi è dunque importante vestirsi in maniera adeguata evitando capi che lascino scoperta la pelle.

