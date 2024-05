Brutte notizie per l’industria del videogiochi. Il settore sembra ormai entrato in una vera e propria crisi nera e i quattro studi chiusi da Microsoft rendono bene l’idea di quello che sta accadendo. A quanto pare la gestione dei costi di produzione si sta facendo insostenibile e molte realtà sono costrette a ridimensionarsi per rientrare nelle spese. Per non parlare poi del rischio di vero e proprio fallimento, eventualità da non escludere affatto.

Altro che mondo idilliaco

Il 2023 passerà alla storia con nuovi titoli che per molti appassionati sono considerati già dei veri e propri capolavori.

Parliamo di videogame come l’ultimo capitolo diInsomma, dall’esterno ci viene da pensare che il settore sia florido, se riesce ancora a sfornare cosi tanti prodotti e molti dei quali di ottima fattura. E invece, le cose non stanno affatto così e chi vive il dietro le quindi sa che in realtà l’industria dei videogiochi sta vivendo un periodo di terribile crisi. Il mondo videoldico appare clamorosamente scosso soprattutto dopo la decisione didi chiudere ben 4 studi di sua proprietà. Gli addetti ai lavori parlano di difficoltà nella sinergia tra creativi e manager del settore.

A quanto pare lo sviluppo di molti titoli richiede cicli sempre più lunghi e impegnativi, ma soprattutto più costosi. Ed eccoci probabilmente al vero problema di tutto, il grande bandolo della matassa; i costi di gestione. Se a questo ci aggiungiamo che le stesse categorie dei videogame hanno raggiunti ulteriori sezioni, allora ecco che il gioco si complica ulteriormente. Alcune aziende infatti hanno aggiunto una ulteriore A alla già nota ed elitaria tripla A (i titoli più prestigiosi che vantano cioè produzioni ancora più costose). Aggiungere una A, arrivando alla quadrupla o addirittura alla quintupla A, fa salire l’interesse da parte degli appassionati giocatori, ma allo stesso tempo fa salire il lavoro degli sviluppatori che, in tal guisa, rischiano di floppare per l’eccessivo carico di lavoro e le aspettative.

Industria videogiochi in crisi, quali sono i numeri?

Il caso Microsoft sta facendo naturalmente il giro del web, ed è un po’ l’evento che ha messo in luce la crisi che l’industria dei videogiochi sta vivendo. La divisione legata ai videogiochi è la terza tra le sue attività più redditizie. In generale comunque i numeri sono da capogiro, anche in questa prima parte di anno, infatti il primo trimestre del 2024 è stato da record, con 56,5 miliardi di dollari. Dinga Bakaba, a capo di Arkane Lyon, ha parlato del momento di difficoltà e di come a volte si abbia l’impressione che l’industria dei videogiochi stia diventando come quella per i giochi d’azzardo:

“Non gettateci in giochi d’azzardo da febbre dell’oro, non usateci come fantocci per errori di calcolo o punti ciechi, non rendete i nostri ambienti di lavoro delle giungle darwiniste. Dite che vi rendiamo orgogliosi quando facciamo un buon gioco. Rendeteci orgogliosi quando i tempi sono difficili. Sappiamo che potete farlo, l’abbiamo visto in precedenza.”

Se aggiungiamo che anche in casa Sony le cose non vanno a gonfie vele, visto che si sono addirittura licenziati team creduto intoccabili come quello di Last of Us, ecco che abbiamo il quadro completo della situazione.

I punti chiave…