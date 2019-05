Indice della salute: ecco le città più “sane” d’Italia

Bolzano, Pescara e la Sardegna sono le zone più salutari d’Italia. A dirlo l’indice della salute redatto da Il Sole 24 ore, che ha proclamato Bolzano come la provincia più sana d’Italia. La città di Bolzano, bisogna dirlo, vanta numerosi riconoscimenti sia quando si parla di ricchezze e benessere sia quando si parla di qualità della vita.

Le città più e meno “sane”

Oltre alla città altoatesina ci sono anche Pescara, Nuoro e Sassari mentre maglie nera sono Rieti, Alessandria e Rovigo. Nella top ten anche Milano, Cagliari e Firenze. L’indice si basa sull’incidenza delle malattie nel territorio, la possibilità di curarle ma anche l’accesso alle cure. Come fa notare il noto quotidiano, si tiene conto di vari fattori legati alla salute tra i quali performance demografiche registrate negli ultimi anni, fenomeni socio-sanitari, livelli di accesso ai servizi sanitari etc. In sostanza le province migliori, dove le performance sono positive risultano essere quelle indicate, mentre le peggiori si sono registrate in Lazio, Basilicata e Campania.

I dati

Andando a guardare i dati medi, la provincia di Gorizia è quella in cui la speranza di vita è salita a 4,6 anni arrivando a 83,2 anni. Le province di Pordenone, Trento e Rimini sono, invece, quelle in cui si muore di meno in genere. Le provincie di Sassari, Crotone e Barletta-Andria-Trani risultano, dall’indice de Il Sole 24 Ore, le province in cui la mortalità per tumore è più bassa al contrario di Napoli e Caserta, Ferrara e Rovigo per gli infarti e Alessandria e Genova per la mortalità da tumore.

Ci poi città come Rovigo in cui vi è una scarsa disponibilità di medici di famiglia in genere, mentre Vibo Valentia e il Sud Sardegna sono le zone in cui i posti letti negli ospedali risultano essere meno.

Guardano invece alle grandi città, Firenze e Milano si piazzano nelle posizioni più alte, rispettivamente al quinto e ottavo posto, contro Bari, che si trova alla 21esima posizione, Torino alla 24esima, Roma alla 29esima, Palermo alla 46esima e Napoli alla 72esima.

Leggi anche: Le città più economiche d’Italia 2019: la top ten delle meno care da vedere

Condividi su