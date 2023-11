Si attendono i risultati dell’uscita di ieri negli States, ma gli incassi di The Marvels fanno già discutere. I numeri che arrivano dall’Italia sono tutt’altro che positivi. Intanto, gli esperti continuano a fare previsioni tutt’altro che ottimistiche sul box office della nuova pellicola targata Marvel Cinematic Universe (meglio noto ormai con la sigla MCU). Davvero la saga fumettistica più famosa di tutti i tempi rischia di fallire? Vediamo cosa dicono le previsioni a riguardo.

Il box office arranca ancora

Debutta la secondo posto con gli incassi The Marvels.

1 – C’È ANCORA DOMANI – 581.901 euro (98.223 spettatori) 419 schermi/1.389 media – Tot. 8.424.463

2 – THE MARVELS – 280.716 euro (38.232 spettatori) 316/888 – Tot. 280.716* 1GG

3 – IO, NOI E GABER – 130.449 euro (17.263 spettatori) 194/672 – Tot. 369.976* 3GG

4 – FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – 92.272 euro (14.023 spettatori) 299/309 – Tot. 3.946.940

5 – COMANDANTE – 89.924 euro (15.795 spettatori) 365/246 – Tot. 1.952.332

6 – KILLERS OF THE FLOWER MOON – 37.743 euro (6.044 spettatori) 239/158 – Tot. 4.606.804

7 – SAW X – 36.267 euro (5.359 spettatori) 186/195 – Tot. 3.095.160

8 – IO CAPITANO – 22.978 euro (5.041 spettatori) 41/560 – Tot. 4.029.721

9 – ME CONTRO TE IL FILM: VACANZE IN TRANSILVANIA – 18.068 euro (3.186 spettatori) 215/84 – Tot. 4.274.440

10 – ANATOMIA DI UNA CADUTA – 17.285 euro (3.026 spettatori) 76/227 – Tot. 611.923

Il nuovo film targato Disney e Marvel Studios non riesce a superare, la pellicola italiana con protagonisti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. La Cortellesi è anche regista dell’opera e ha incassato finora 8.424.463. Per la pellicola della Marvel invece l’incasso al momento è di meno di 300 mila euro. Naturalmente si tratta di numeri parziali che ci vengono dal solo debutto del film nel nostro paese e quindi c’è da prendere in considerazione ancora molto. Ecco la situazione delnel nostro paese per le sale cinematografiche nostrane:

Insomma, la situazione sembra abbastanza complessa, ma forse i dati più preoccupanti ci arrivano dagli USA, dove gli analisti stanno cercando di prevedere quali saranno i guadagni della pellicola che ha debuttato in patria proprio ieri, venerdì 10 novembre. Anche per questo motivo si sta pensando a un cambio drastico, con la Marvel che pensa a un reset totale della sua saga.

Incassi The Marvels, fin dove può spingersi?

Le stime parlavano di 80 milioni di dollari per il debutto, ma secondo Deadline ora si è scesi a 60 milioni. Cosa sta succedendo? Ancora più pessimista è invece Quorum, il quale prevede un debutto negli State da appena 50 milioni di dollari. In questo caso parleremmo del peggior debutto nella storia della saga del MCU. Al momento infatti la classifica dei flop recita quanto segue: L’Incredibile Hulk ($55 milioni), seguito da Ant-Man ($57 milioni), Captain America: Il Primo Vendicatore ($65 milioni), Thor ($65 milioni) ed Eternals ($71 milioni). Quest’ultimo però ha qualche attenuante in più, visto che uscì durante la pandemia. Le previsioni si ampliano poi al box office mondiale. Gli incassi di The Marvels, anche alla luce di quanto sta facendo in Italia, non sono affatto esaltanti. Secondo gli analisti potrebbe arrivare a circa 140 milioni di dollari.

Stiamo parlando sempre di numeri che si riferiscono al debutto, quindi ai primi giorni di programmazione in tutto il mondo. Anche in questo caso si tratterebbe di un clamoroso flop senza precedenti, visto che gli altri titoli andati male hanno fatto comunque meglio. Nel primo weekend di programmazione infatti si rivelarono un flop Eternals ($160 milioni) e Black Widow ($148 milioni). Anche in questo caso ci sarebbe però da fare delle precisazioni. Se per Eternals vale sempre il discorso relativo alla pandemia, per Black Widow addirittura ci fu l’uscita in contemporanea con lo streaming su Disney+, cosa che limitò parecchio gli acquisti del biglietto in sala. Insomma, gli incassi The Marvels potrebbero essere davvero un flop senza precedenti, cosa che a quel punto potrebbe davvero mettere in crisi i produttori e far pensare a un immediato reboot della saga. Consideriamo infatti che il film è costato 250 milioni, e per avere un risultato appena accettabile ne dovrebbe incassare almeno il doppio.

