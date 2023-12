C’è ancora domani, e sembra davvero radioso per il cinema nostrano. Il successo della pellicola di Paola Cortellesi aggiorna la classifica degli incassi dei film italiani. Il merito della regista e attrice è stato quello di aver saputo coniugare dramma e commedia, riflessione amara e riscatto sociale, in perfetto stile commedia all’italiana. Ma quali sono i film made in Italy che hanno incassato di più? Scopriamolo insieme.

Campioni al box office

Le classifiche sono in continuo aggiornamento e probabilmente ci piacciono proprio per questo.

Ogni volta ci offrono uno spaccato di quel che accade in forma analitica, senza perdersi in troppe chiacchiere. Sta poi al lettore approfondire le varie voci e capire perché un dato fenomeno ha avuto tale successo. Anche per quanto riguarda le classifiche dedicate agli incassi dei film, il discorso calza a pennello. Ad esempio, quest’anno gli incassi del cinema hanno fatto registrare il botto soprattutto per due titoli, Barbie e Oppenheimer. Dopo anni di dominio, la premiata dittanon se la passa bene, visto il clamoroso flop di The Marvels. Per fortuna, ridiamo noi italiani, i quali siamo andati in massa a vedere l’opera prima della Cortellesi e ne siamo rimasti piacevolmente colpiti.

Ciò detto, vediamo finalmente quali sono le pellicole nostrane che hanno incassato di più nella storia. Ecco la classifica con la top ten:

Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, 28 milioni al botteghino;

Natale sul Nilo di Neri Parenti, 28,2 milioni in sala;

Chiedimi se sono felice di di Massimo Venier e Aldo, Giovanni e Giacomo, 28,5 milioni di euro;

C’è Ancora Domani di Paola Cortellesi, 29,5 milioni di euro;

Benvenuti al Sud di Luca Miniero, 29,8 milioni dal box office;

La vita è bella di Roberto Benigni, 31,2 milioni al cinema;

Che bella giornata di Gennaro Nunziante, 43,5 milioni di euro;

Tolo Tolo di Checco Zalone, 46,2 milioni al botteghino;

Sole a Catinelle di Gennaro Nunziante, 52 milioni di incassi al cinema;

Quo Vado? di Gennaro Nunziante, 68,7 milioni di euro.

Incassi film italiani, dominio Zalone

Questa la top ten dei film italiani che hanno incassato di più nelle sale cinematografiche quando sono usciti.

Non è difficile scoprire che si tratta di un dominio assoluto da parte di Checco Zalone. L’attore pugliese è protagonista di tutte e quattro le pellicole che hanno incassato di più (è anche regista di una delle quattro). Possiamo quindi dire che il suo cinema ha rispecchiato più di tutti il gusto degli italiani e probabilmente ha incarnato alla perfezione l’italiano medio, quasi ai livelli dei grandi del passato, come Sordi, Manfredi, Gassman e Tognazzi. Naturalmente, ilè impari, ma forse bisogna tener conto che anche l’italiano medio non regge il confronto con gli italiani di 40 o 50 anni fa.

L’unico film di rilievo internazionale presente in classifica è invece quello di Benigni, La Vita è Bella, il quale trionfò anche alla notte degli Oscar. Stendiamo un velo pietoso invece su pellicole come Natale al Sud, con la coppia Boldi e De Sica che sparava gli ultimi colpi fortunati prima di passare agli archivi insieme al loro genere fortunato, il cinepanettone. Il film della Cortellesi invece si posizione settimo, ma probabilmente ha ancora qualche possibilità di scalzare Benvenuti al Sud che al momento è in vantaggio di soli 300 mila euro. Impossibile invece pensare di arrivare alle cifre di Zalone. E a questo punto c’è da chiedersi quando uscirà un suo nuovo film, visto che sono così amati e danno una boccata d’ossigeno a tutto il settore.

I punti salienti…