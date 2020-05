In Sudan le mutilazioni genitali femminili diventano reato

Una svolta storica, l’inizio di una nuova era per i diritti delle donne in Sudan. Da oggi nella nazione africana le mutilazioni genitali femminili sono un reato. Il governo sudanese ha approvato un emendamento alla sua legislazione penale, in base al quale chiunque pratichi mutilazioni genitali all’interno di un istituto medico o altrove rischia tre anni di reclusione e una multa.

Secondo le associazioni che si occupano di difesa dei diritti delle donne, il provvedimento aiuterà a porre fine alle MGF, ma dovrà confrontarsi con la realtà di numerose comunità dove queste pratiche vengono considerate necessarie per dare marito alle ragazze.

Ad annunciare le nuove norme (che saranno in linea con una dichiarazione costituzionale sui diritti e le libertà) è stato il governo di transizione entrato in carica lo scorso anno. Secondo il ministero degli esteri di Khartoum, la decisione rappresenta “uno sviluppo positivo importante”. Il riferimento, sul piano legislativo, con un nuovo articolo nel codice penale, sarebbe al capitolo 14 della dichiarazione cosituzionale sui diritti e le libertà approvata nell’agosto 2019.

Si stima che circa 200 milioni di ragazze e donne in tutto il mondo abbiano subito una MGF, che viene praticata in almeno 27 Paesi africani e in parti dell’Asia e del Medio Oriente. Quasi nove donne e ragazze su dieci nel Sudan prevalentemente musulmano sono state sottoposte a mutilazioni genitali, secondo i dati delle Nazioni Unite. Nel 2018 il direttore del Centro Sima per la protezione di donne e bambini, Nahid Jabrallah, aveva stimato che circa il 65 per cento delle donne in Sudan era stato sottoposto alle Mgf. Un sondaggio condotto anni prima, nel 2000, aveva calcolato che l’incidenza della pratica raggiungeva addirittura l’88 per cento.