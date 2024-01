È davvero singolare la storia del giovane canadese che va in pensione a 24 anni. La sua esperienza sta facendo il giro del web dopo che ha postato su Instagram i segreti del suo traguardo. A ben vedere però c’è da fare alcune importanti precisazioni, in quanto probabilmente per molti italiani tale storia può sembrare decisamente impossibile, e in effetti lo è.

Il grande traguardo di Mike Rosehart

Su Instagram un giovane canadese ha dichiarato di essere andato in pensione a 24 anni. In realtà, il termine corretto è “ritirato dal lavoro”.

Se per statunitensi (e canadesi)non sembra avere molte differenze tra lasciare il lavoro e andarci con l’assegno della pensione anticipata, per noi italiani la differenza c’è eccome. In effetti, Mike Rosehart non è effettivamente andato in pensione secondo le leggi canadesi, bensì ha smesso di andare a lavoro e ora può permettersi di campare di rendita, avendo accumulato un tesoretto di ben 600 mila dollari. Insomma, raccontata così la storia ha quindi un senso completamente diverso e sostanzialmente quindi anche glipossono emulare il suo esempio e ritirarsi dal mondo del lavoro anzitempo.

La domanda quindi è sostanzialmente un’altra: come ha fatto Mike ad accumulare un tesoretto tale che ora gli permetterà in teoria di vivere di rendita? Il segreto del suo successo è il risparmio. Mike infatti potrebbe essere a questo punto annoverato come il più grande risparmiatore del pianeta. “Il segreto per andare in pensione presto? Bisogna cercare di spendere meno e risparmiare“, ha affermato davanti ai suoi follower. Per risparmiare, secondo il giovane canadese, è necessario resistere alle tentazioni quotidiane, come caffè e bar. Insomma, una vita parsimoniosa e immaginiamo che Mike non fumi nemmeno, così da risparmiare un bel po’ di soldi che invece andrebbero persi in sigarette.

In pensione a 24 anni, il segreto è risparmiare

Riempire la propria vita di hobby che arricchiscano il nostro tempo e ci diano gioia, ma allo stesso tempo tali hobby devono essere i più economici possibili.

Una passeggiata all’aria aperta, collezionare conchiglie in riva al mare e immaginiamo altre attività simili che non hanno alcun costo economico. Mike afferma di essere stato in grado di risparmiare tanto senza però dover rinunciare alle cose importanti. Anche il matrimonio con sua moglie Alyse è stato all’insegna della parsimonia. Due hanno infatti scelto una location che offriva la cerimoniaa patto che si rispettasse il numero degli invitati. Insomma, pare che la coppia sia riuscita a fare un matrimonio a costo zero.

Ciò in pratica significa che con il suo lavoro Mike ha messo da parte ogni volta un bel po’ di soldi, fino ad arrivare a un conto in banca da 600 mila dollari. L’idea di dedicarsi al risparmio gli è venuta durante gli anni scolastici. Mentre lavorava a un progetto sulla psicologia della felicità nel 2010, Mike ha letto un libro di Jacob Lund Fisker incentrato sull’indipendenza finanziaria. Da questa lettura è scattata la molla che lo ha fatto decidere di dedicare la propria vita al risparmio, così da poter andare in pensione a 24 anni. Come già spiegato, il termine pensione è decisamente improprio, ma con la sua rendita ora Mike ha potuto ritirarsi dal mondo del lavoro. Forse per noi italiani decidere di smettere di lavorare non è proprio la scelta migliore, ma visti i tanti rincari 2024 in arrivo, dedicarsi al risparmio è certamente un consiglio che faremmo bene a mettere tutti in pratica.

I punti chiave…