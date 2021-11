Il Piemonte paga chi compra casa in montagna e si trasferisce: ecco come funziona il bando

A inizio novembre la Regione Piemonte ha incrementato la dotazione finanziaria per il bando Residenzialità in montagna, pubblicato per la prima volta lo scorso mese di settembre. I contributi partono da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro per chi decide di trasferirsi in uno dei 465 comuni montani con meno di 5.000 abitanti indicati nel bando e acquistare casa, trasferendo inoltre la propria residenza nel nuovo comune.

Il bando è aperto anche a chi ha intenzione di acquistare una prima casa: nel caso specifico, la Regione chiarisce che l’atto di compravendita dovrà essere firmato entro 6 mesi dall’approvazione della graduatoria. Per quanto riguarda invece le scadenze relative ai lavori di recupero dell’immobile, il limite massimo è posto entro e non oltre i 18 mesi.

Come funziona il bando “Residenzialità in montagna” della Regione Piemonte

Possono partecipare al bando “Residenzialità in montagna” della Regione Piemonte i cittadini italiani, dell’Unione Europea e gli extracomunitari con un permesso di soggiorno non inferiore ai 10 anni. Gli altri requisiti da rispettare sono l’età superiore ai 18 anni e non essere nati prima del 1955, risiedere in un comune non montano e non aver mai ricevuto un contributo pubblico per l’acquisizione di una casa.

Necessario mantenere la residenza

La dotazione del bando prevede un contributo massimo erogabile di 40.000 euro, minimo di 10.000 euro. In caso di acquisto o recupero dell’immobile, la Regione Piemonte restituisce una somma non superiore al 50% delle spese sostenute. La domanda di partecipazione al bando va presentata in via telematica riportando i dati anagrafici, la localizzazione della casa, l’indirizzo PEC, la conferma di essere in possesso dei requisiti soggettivi e di adempiere agli obblighi previsti dal bando.

Tra questi vi è anche quello di mantenere la residenza nel nuovo comune montano della Regione Piemonte per almeno 10 anni e di beneficiare dell’immobile esclusivamente per uso residenziale.

