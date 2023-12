Come sarà il mondo nel 2050? Come cambierà la società e la nostra quotidianità tra 10, 20 o 30 anni? In una realtà in cui i cambiamenti si susseguono ad una velocità spiazzante, fare previsioni di questo tipo è davvero difficile. Del resto le generazioni passate avevano ipotizzato macchine volanti nel 2020 e invece ancora guidiamo sull’asfalto. Però è innegabile che la tecnologia ha fatto passi da gigante stravolgendo le nostre vite fino a pochi anni fa.

Siete pronti a sbirciare nel futuro? Ecco che cosa ci aspetta nel 2050 secondo l’intelligenza artificiale.

La tecnologia dei prossimi trent’anni

Partiamo proprio dalla tecnologia, argomento sul quale l’IA dovrebbe essere ferrata. Quali prossime invenzioni cambieranno le nostre vite? Chat GPT nella sua risposta al prompt “Come sarà il mondo nel 2050?” ha ipotizzato due macro settori tecnologici:

Intelligenza Artificiale avanzata: La presenza di AI altamente avanzata sarà pervasiva in vari settori, dall’assistenza sanitaria alla produzione industriale. Tecnologie emergenti: Progressi nella biotecnologia, nanotecnologia e intelligenza collettiva potrebbero portare a scoperte rivoluzionarie nelle cure mediche, nell’energia sostenibile e nella gestione delle risorse.

Collegato al discorso IA c’è il lavoro: in che modo la tecnologia lo cambierà? Le macchine ci ruberanno il lavoro? In effetti l’automazione rientra tra gli scenari ipotizzati per il mondo nel 2030.

Automatizzazione: L’automatizzazione potrebbe rendere obsolete alcune occupazioni, ma potrebbe anche creare nuove opportunità in settori emergenti.

Poi c’è il sistema dell’economia digitale. Questo ciò che prevede nel prossimo futuro Chat GPT: una maggiore dipendenza dall’economia digitale, con la crescita di settori come la realtà virtuale, la blockchain e le criptovalute.

Come sarà il mondo nel 2050: proiezioni sull’ambiente

Ma a livello ambientale quale futuro ci aspetta? Bhé verrebbe da dire “quello che noi stessi costruiremo”. Ed è proprio così. Anche Chat GPT mette in guardia su questo “È importante notare che queste proiezioni sono speculative e basate su tendenze attuali.

Il futuro dipenderà in gran parte dalle decisioni e dalle azioni che prenderemo come società nel corso del tempo”.

Lato ambiente si prevedono una maggiore sensibilizzazione sulle politiche eco che potrebbero portare anche allo sviluppo delle cd città intelligenti entro il 2050.

Impegno per la sostenibilità: La consapevolezza ambientale potrebbe portare a un impegno globale per affrontare le sfide del cambiamento climatico, con una maggiore adozione di energie rinnovabili e tecnologie green. Città intelligenti: Le città potrebbero evolversi ulteriormente in direzione di “smart cities” con infrastrutture connesse e sostenibili, migliorando la qualità della vita urbana.

Come vivremo tra trent’anni

Forse l’aspetto più difficile da prevedere sono le evoluzioni della società. Secondo Chat GPT tra trent’anni o poco meno assisteremo a:

Cambiamenti demografici: Modifiche nei modelli demografici, con l’invecchiamento della popolazione in alcune regioni e un aumento della popolazione in altre. Globalizzazione: Un mondo ancora più connesso grazie a avanzamenti nelle comunicazioni, facilitando la collaborazione transnazionale e l’interscambio culturale.

Arte e cultura del futuro

Le ultime previsioni su come sarà il mondo nel 2050 riguardano l’aspetto culturale, non meno importante.

Integrazione culturale: Con il mondo sempre più interconnesso, potrebbe verificarsi una maggiore integrazione e comprensione tra culture diverse (ndr: in effetti c’è perfino chi ha previsto che il calo demografico porterà ad un punto in cui ci saranno più cani che figli). Evoluzione delle forme d’arte: Lo sviluppo di nuove tecnologie potrebbe influenzare le forme d’arte, dall’arte visiva all’intrattenimento.

Riassumendo: il mondo nel 2050 secondo Chat GPT

Secondo CHAT GPT nel 2050 vivremo in un mondo sempre più connesso e globalizzato, in cui la tecnologia farà parte del nostro quotidiano e stravolgerà alcuni settori lavorativi. Un compromesso che vi piace? E voi: come lo immaginate il mondo tra trent’anni?