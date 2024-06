La scalata al successo si misura a colpi di zeri in banca e gli esperti di Forbes lo sanno bene quando sciorinano le loro classifiche. Stavolta il focus è puntato sul miliardario più giovane al mondo. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Alexandr Wang, il cofondatore di Scale AI, azienda unicorno votata all’intelligenza artificiale, la quale ha ottenuto nuovamente fondi e ora ha una valutazione complessiva di 13,8 miliardi di dollari.

Un successo senza paragoni

Quando si parla di miliardari più giovani, si deve fare un importante distinguo.

Proprio di recente infatti abbiamo parlato dei cosiddetti eredi più ricchi , ossia coloro che sono miliardari perché hannouna fortuna. Nel caso di Alexandr Wang parliamo invece di un miliardario self-made, letteralmente si è fatto da solo, insomma è stato artefice indiscusso ed esclusivo del suo successo economico. Il giovane statunitense di chiare origini cinesi in realtà ha debuttato nella classifica di Forbes già a maggio 2022 e all’epoca aveva solo 25 anni. Nel 2023 le startup tech hanno avuto un crollo di valutazione, evento che ha comportato la fuoriuscita dalla classifica per Wang. Ora però le cose sono tornate a brillare per la sua azienda ed ecco che iltorna ad essere il più giovane ricco self-made del pianeta.

Secondo le stime effettuate da Forbes, e alla luce del nuovo finanziamento di un miliardo di dollari ottenuto dalla sua azienda, Wang ha una valutazione di 2 miliardi di dollari, poiché partecipa del 14% a Scale AI, l’azienda che ha fondato nel 2016 con Lucy Guo. Quest’ultima ha poi lasciato Scale AI nel 2018 per cofondare la società di venture capital Backend Capital e il concorrente di Patreon Passes. Wang quindi ora può dirsi a pieno titolo il miliardario più giovane del pianeta, e pensare che aveva appena lasciato il MIT quando iniziò la sua avventura nel mondo delle startup tech.

Il miliardario più giovane ringrazia l’AI

È ancora una volta l’intelligenza artificiale a catturare l’attenzione dell’economia mondiale. Oggi il successo di Scale AI permette a Wang di tornare in classifica e posizionarsi addirittura prima, superando il 31enne Stanley Tang., cofondatore di DoorDash, la più grande azienda di delivery alimentare negli Stati Uniti. Ma cosa offre precisamente Scale AI? La società in questione offre dati per addestrare le applicazioni a base di intelligenza artificiale. Si tratta quindi di un settore particolarmente importante in questo periodo, visto che la stragrande maggioranza delle aziende stanno utilizzando l’AI per il proprio lavoro e quindi necessitano di software e algoritmi capaci di interagire al meglio con le operazioni da svolgere.

Dan Levine, partner di Accel, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in un recente comunicato stampa: “Fin dal primo giorno, Scale si è concentrata sullo sfruttamento del potenziale dei dati per l’intelligenza artificiale. Tutti i principali progressi che abbiamo oggi nel settore non sarebbe stato possibile senza il motore dati di Scale”. L’etichettatura di tali dati attualmente è fondamentale in svariati campi, ma Scale AI sta trovando terreno fertile soprattutto sull’addestramento delle AI per la guida autonoma e per i modelli linguistici, come l’ormai ultra nota ChatGPT. Il grande successo della società sbocciato definitivamente nel 2019, quando ha raccolto il suo primo miliardo di dollari e diventando quindi unicorno. L’anno successivo è arrivata a una valutazione di 3 miliardi e mezzo, fino ad arrivare a circa 7 miliardi e mezzo lo scorso anno. Ora, come detto, il suo valore è quasi raddoppiato e Wang si gode la sua creatura annusando il profumo dei dollaroni.

Riassumendo…