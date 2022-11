Il migliore caffè del supermercato? L’ultima classifica della moka

Il caffè è uno degli appuntamenti immancabili per gli italiani. Difficile trovarne uno che almeno una volta al giorno non ama gustarne una tazza. Non è un caso che la chiamano pausa caffè. In media gli italiani bevono circa 3 tazzine di caffè al giorno. Al bar la spesa è di poco inferiore ai 4 euro, per chi invece preferisce farselo a casa i prezzi dipendono dalla modalità scelta: con la moka la spesa si abbassa a 0,45 euro al giorno per tre caffè, 0,90 euro al giorno se si impiegano le cialde, fino a 1,50 euro al giorno se alla moka e alle cialde si preferiscono le capsule. Un po’ a sorpresa, gli italiani preferiscono ancora le capsule e le cialde alla moka, nonostante quest’ultima sia la sola a farci risparmiare. Ma qual è il miglior caffè del supermercato per la moka?

Di seguito le ultime classifiche di Altroconsumo (che di recente ci aveva allietato con la pasta) e Gastronomica, che tengono conto di varie elementi: si va dalle migliori miscele al 100% Arabica, al caffè per moka.

Classifica delle migliori miscele secondo il test di Altroconsumo

Chi ha conseguito il miglior punteggio in ciascuna graduatoria? E nel complesso, invece, quale rimane il marchio migliore in assoluto?

-Lavazza Qualità Rossa – 81 punti

-Conad Qualità Classica – 79 punti – Miglior rapporto qualità-prezzo

-Splendid Classico – 73 punti

-Caffè Motta Gusto Classico – 71 punti

-Carrefour Caffè Classico – 70 punti

-Kimbo Macinato Fresco – 69 punti

Classifica 100% Arabica secondo il test di Altroconsumo

-Kimbo Gold – 92 punti

-AltroMercato – 82 punti

-Splendid Aroma Oro – 81 punti

-Segafredo Emozioni – 79 punti

-Conad – 71 punti

-Carrefour – 71 punti

-Don Jerez (Eurospin) – 70 punti – Miglior rapporto qualità-prezzo

Classifica caffè per moka secondo Gastronomica

-¡Tierra! Lavazza – punteggio 8 – Migliore del test

-Alce Nero – punteggio 7

-Viaggiator Goloso 100% Arabica – punteggio 6 ½

-Chicca d’Oro – punteggio 6-

-Splendid Classico – punteggio 5

-Vergnano Aroma Intenso – punteggio 5

-Illy Classico – punteggio 5-

-Kimbo Gusto Napoletano – punteggio 4,5

-Carrefour – punteggio 3,5

-Segafredo – punteggio 2,5

-Pellini – punteggio 2.

Su due classifiche su tre al primo posto c’è sempre Lavazza, che si conferma quindi come il punto di riferimento. I suoi prodotti migliori sono ¡Tierra! e Qualità Rossa, mentre Qualità Oro, che è il prodotto più venduto dal marchio, riceve una bocciatura sonora da parte di Altroconsumo.

Il marchio Kimbo guadagna invece il primo posto nella classifica dei caffè 100% Arabica. Bene anche nelle miscele, mentre è assolutamente insufficiente per Gastronomica. Per quanto riguarda invece le marche che spesso e volentieri sono legate al biologico e all’equo solidale, spiccano su tutte Alce Nero e Altromercato. Si tratta per entrambe di una conferma importante, che infonde fiducia ad entrambi i marchi per il prossimo futuro.

Infine le bocciature più sonore arrivano per i marchi Vergnano e Corsini. Il primo non riesce a brillare né nel test di Altroconsumo né in quello di Gastronomica. Lo stesso accade al caffè Corsino Classico.