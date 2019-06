Il mare più bello 2019: le località italiane regine dell’estate secondo Legambiente e Touring Club

Cilento, Sardegna e Maremma sono le regine dell’estate 2019 secondo Legambiente e Touring club italiano che hanno ottenuto le celebri 5 vele.

Le spiagge più belle

Ad aggiudicarsi le 5 vele sono state Pollica, Castiglione della Pescaia (Gr) e Posada (Nu). Novità di questa edizione il nuovo simbolo dedicato ai Comuni ‘plastic free’. A livello regionale la Sardegna è al primo posto con 5 lidi premiati seguita da Sicilia, Campania e Toscana.

Tra le località premiate svettano anche il Litorale di Chia con Domus De Maria, Baunei (Nu), l’Alto Salento Jonico con Nardò (Le), la Planargia con Bosa (Or), la Costa d’Argento e l’Isola del Giglio (Gr), le Cinque Terre con Vernazza (Sp), l’isola di Pantelleria (Tp), la Gallura Costiera e l’area marina di Capo Testa Punta Falcone con Santa Teresa di Gallura (Ss), la Costa del Mito e l’area marina protetta Coste degli Infreschi e della Masseta con da San Giovanni a Piro (Sa), l’Alto Salento adriatico con Melendugno (Le), la costa del parco agrario degli ulivi secolari con Polignano a Mare (Ba), il litorale trapanese nord con San Vito lo Capo (Tp) e l’isola di Ustica (Pa).

Le 4 vele sono andate a varie località tra cui il versante Sud del Gargano, Isole Tremiti, litorale di Pula, Basso Salento Adriatico, Golfo dei Poeti e lungo la Baia di Levante, Riviera del Conero, Capri etc.

Comuni plastic free

La guida Legambiente ha premiato anche i comuni plastic free ossia quei comuni che hanno ridotto l’uso della plastica monouso sul territorio. Tra queste spiccano San Vito Chietino (Ch), Maratea (Pz), Castellabate (Sa), Pollica (Sa), Capri (Na), Ischia (Na), Sperlonga (Lt), Riomaggiore (Sp), Vernazza (Sp), Bordighera (Im), Otranto (Le), Isole Tremiti (Fg), Carloforte (Sud Sardegna), Domus de Maria (Sud Sardegna), Realmonte (Ag), Capo d’Orlando (Me), Taormina (Me), Favignana (Tp), Noto (Sr), Malfa (Me), Santa Marina Salina (Me), Lampedusa e Linosa (Ag), San Vito lo Capo (Tp), Pantelleria (Tp), Campo nell’Elba(Li), Capoliveri(Li), Marciana Marina (Li), Porto Azzurro (Li), Castiglione della Pescaia (Gr), Follonica(Gr), Scarlino (Gr), Chioggia (Ve).

Nella guida c’è anche una sezione dedicata al turismo lacustre guidata dal Trentino Alto Adige e in particolare Lago di Molveno, lago di Fiè e Monticolo. Premiato anche il lago di Accesa in Toscana, il lago di Avigliana grande, il lago del Mis in Veneto e il lago di Garda riva occidentale.

