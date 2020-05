Il coronavirus ci terrà compagnia per altri uno o due anni: le parole di Pregliasco

L’emergenza coronavirus è ancora nel suo pieno, tra pochi giorni arriveranno i primi dati relativi ai contagi avvenuti nelle ultime due settimane, ovvero quando è iniziata la fase 2 il 4 maggio. A quel punto si potrà pensare a come agire e se tutto andrà bene le limitazioni saranno allentate ancora. Nell’attesa del 18 maggio, il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Di Martedì, ha parlato nuovamente delle caratteristiche del virus e di come questo ci farà compagnia ancora per 1 o 2 anni.

Il coronavirus ci farà compagnia per 2 anni

Fabrizio Pregliasco, durante il suo intervento al programma di La 7, ha dichiarato che il coronavirus sarà ancora presente per 1 o 2 anni e quindi bisogna prepararsi allo scenario peggiore ossia che arriverà una seconda ondata. “Potremo limitarla con un’azione di individuazione dei casi e di limitazione. Dobbiamo attrezzarci per far fronte al peggio nella speranza che la situazione diventi, invece, sempre più tranquilla e gestibile” ha detto il virologo sottolineando poi che spesso questi virus tendono a diventare più buoni e modificarsi, quindi la speranza è che gli effetti saranno meno pesanti e causeranno meno complicanze.

Contagi sotto controllo

Un dato positivo è relativo ai contagi possibili dal 4 maggio ossia da quando sono cominciate le riaperture, considerando che il tempo di incubazione è circa 5 giorni, gli effetti si sarebbero già dovuti iniziare a vedere mentre per ora non sembrano aumentati e questo è un dato positivo. “Registriamo una crescita solo dello 0,4% dei casi” ha detto il virologo, ma è anche vero che sono calati i ricoverati in terapia intensiva e in genere anche in Lombardia e Piemonte i numeri sembrano buoni. Bisogna però attendere altri giorni per avere conferme o meno sui dati, a quel punto si potrà pensare a nuovi allentamenti delle misure visto che che da lunedì’ riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, considerati luoghi di aggregazione a medio-alto rischio secondo Inail.

Leggi anche: Vacanze e Coronavirus, ecco come funzionano gli spostamenti negli altri paesi

[email protected]