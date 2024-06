Grande evento gratis a Milano in concomitanza con l’inizio della seconda stagione di House of the Dragon. Il Castello Sforzesco si trasforma in Westeros e soprattutto offre l’accesso gratis. Prevista una giornata evento con tante attrazioni. Oltre alla diretta della prima puntata in contemporanea con gli States, anche un gioco di ruolo a tema, così da assaporare il clima del mondo fantasy creato da Martyn e immergersi completamente nell’atmosfera della serie tv campione di incassi.

Torna House of the Dragon

Tutto pronto per il grande evento.

La messa in onda sudella prima puntata di questa seconda stagione è in programma lunedì 17 giugno, orario ultra mattutino, come ormai tradizione per le programmazioni in contemporanea con gli Stati Uniti. Al Castello Sforzesco di Milano si è deciso di celebrare l’evento con una vera e propria adunata che raccoglierà i fan più oltranzisti della serie per una serata davvero speciale. Si parte alle 22:30 di domenica 16 giugno con lo storico edificio che si trasformerà in Approdo del Re. Sulle torri del castello svetteranno gli stendardi Verdi e Neri per ricordarci lo scontro tra, le due grandi casate che si stanno contendendo il trono di spade.

Chi ha letto i romanzi, soprattutto la lunga novella “La principessa e la regina” sa bene cosa ci attende, anche se è molto probabile che molte situazioni della cosiddetta danza dei draghi verranno cambiate, per dare maggior enfasi drammatica ad alcuni eventi e per allungare considerevolmente il brodo (visto che si tratta appunto di una serie basata su un romanzo breve e che dovrebbe durare circa 5 stagioni). Ma torniamo al nostro castello lombardo, dove ci saranno in programma anche giochi di ruolo per immergersi sempre più nel clima di Westeros, mentre nel frattempo un dj set creerà l’atmosfera giusta in attesa della programmazione dello show.

Evento al Castello Sforzesco

Qual è il programma che ci attende? Come detto, l’ingresso è gratuito e a tutti coloro che decideranno di visitare il Castello Sforzesco verrà offerto un passaporto per visitare liberamente il luogo. Prima però dovranno decidere con quale fazione schierarsi, i verdi o i neri? ad accompagnare il parti, come dicevamo, tanta musica, offerta dal Dj set di Alex Farolfi di Radio Deejay. All’interno della struttura sarà allestito anche un palco che ospiterà una serie di interventi, tra i più attesi quelli del giornalista Mattia Carzaniga il quale allieterà i presenti con una serie di curiosità e un simpatico quiz. Coloro che invece vorranno dedicarsi ad attività più fisiche, potranno partecipare ai giochi a squadre organizzati parallelamente sempre all’interno del Castello.

Insomma, sarà una notte davvero da non dimenticare per tutti i fans di House of the Dragon, ma attenzione a non dimenticare di prenotare la propria partecipazione. E già, perché l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati. Sarà infatti possibile partecipare all’evento fino ad esaurimento posti. Per prenotare quindi è necessario recarsi sul sito tuttidevonoscegliere.com nel quale i partecipanti riceveranno un QR Code da mostrare all’ingresso del Castello Sforzesco. Ricordiamo infine che la visione della prima puntata della seconda stagione dello show targato HBO è in programma per le ore 3 del mattino.

I punti salienti…