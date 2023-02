Ikea TV, il canale sta avendo successo in Spagna, ecco perché

Chi dice che la televisione è morta? L’arrivo di internet ha senza dubbio fagocitato il grande interesse generale, ma a quanto pare l’esperimento Ikea tv sta raccogliendo i suoi frutti, tanto è vero che in Spagna è stato spostato sulla prestigiosa piattaforma MovistarPlus+.

Ikea tv, il canale dello shopping

Il 7 febbraio, alle 19:30, per la prima volta Ikea en directo è stato trasmesso su MovistarPlus+, piattaforma in abbonamento della televisione digitale di proprietà di Telefònica, piattaforma spagnola di una certa importanza in patria. Il progetto live shopping ribattezzato Ikea tv è stat lanciato in realtà da circa un anno, e conta all’attivo già 15 episodi. Il passaggio su un’emittente più blasonata è segno del fatto che i numeri sono stati particolarmente positivi, cosa che ha spinto i dirigenti a dirottarlo su un’emittente più rinomata. L’app in questione conta infatti già circa 2 milioni di abbonati, i quali da qualche giorno potranno seguire gli eventi in diretta o in differita.

Del resto, lo shopping in tv è sempre esistito. Pensiamo ai classici messaggi promozionali presenti nei programmi, oltre che naturalmente alle pubblicità che intervallano la programmazione di film e serie. Per non parlare poi dei veri e propri canali tematici dedicati alle televendite. Ecco, il progetto Ikea tv nasce proprio in questa ottica e offre la possibilità ai telespettatori di prendere visione dei prodotti lanciati dall’azienda svedese. Con l’arrivo sull’app MovistarPlus+ sarà inoltre possibile chattare tramite il telecomando, così da permettere agli interessati di acquistare direttamente il prodotto di loro interesse stando seduti sul divano davanti alla tv.

Più accessibilità significa più vendite

Il concetto è molto semplice: offrire una maggiore accessibilità ai prodotti, vuol dire facilitarne gli acquisti.

“Continuiamo ad adattarci alle esigenze dei nostri clienti e alle abitudini di acquisto delle nuove generazioni per progettare nuovi formati che ci permettano di raggiungere la popolazione in modo molto più modo funzionale e specializzato”.

Esemplificative in questo senso le parole del direttore Marketing & Insights di IKEA Spagna, Gabriel Ladaria:

Ikea en directo è un canale che trasmette eventi live al fine di presentare le ultime uscite della casa scandinava. Oggi, oltre alla trasmissione sull’app MovistarPlus+, presenta gli eventi sui profili social Facebook e Instagram, oltre che sul proprio canale YouTube. Si tratta di un progetto vincente, come dimostrano già i numeri ottenuti nel primo anno di attività di Ikea tv. Sono infatti già 800 mila gli spettatori raggiunti dal vivo. A giovarne naturalmente anche le vendite, con una crescita del fatturato di circa il 13% nel 2022 rispetto all’anno precedente. Lo scorso anno l’azienda ha aperto altri 38 negozi, registrando un fatturato complessivo di 44,6 miliardi di euro.