I vaccinati potranno festeggiare il Natale senza restrizioni: ecco perché

Secondo gli esperti a Natale i vaccinati potranno festeggiare normalmente con meno limiti e restrizioni rispetto allo scorso anno, quando le feste furono caratterizzate da chiusure e pranzi in casa senza parenti.

Ecco perché i vaccinati potranno festeggiare il Natale senza restrizioni

La quarta ondata spaventa l’Europa ma le prossime feste di Natale secondo gli esperti saranno abbastanza tranquille per chi è vaccinato. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, aveva specificato che sarebbe stato opportuno festeggiare il Natale con i vaccinati, raccomandando precauzioni con i non vaccinati, questo perché si tende ad una maggiore socialità in quel periodo.

Nessun lockdown previsto a Natale ma torna l’incubo zona gialla

Anche secondo il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti, “Chi è vaccinato o ha avuto la malattia potrà farlo tranquillamente. Giù le mani dal Natale, dalle cene di famiglia, dagli abbracci tra vaccinati o guariti” parlando proprio del Natale e dei festeggiamenti e in riferimento ai no-vax. Opinione condivisa da Massimo Galli, docente di Malattie infettive all’università Statale di Milano, secondo cui questo Natale dovrebbe essere sicuramente più sereno rispetto allo scorso anno, mentre per quanto riguarda la quarta ondata in Italia sarebbe più giusto parlare di ondatina.

Fiducioso anche Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico: “Sarà un Natale certamente connotato da maggior socialità rispetto a quella dell’anno scorso”. Per adesso, quindi, niente paura, nessuna restrizioni è prevista, nonostante alcune regione come Marche e Friuli Venezia Giulia rischiano la zona gialla tra poche settimane a causa del superamento dei parametri nelle terapie intensive. Le due regioni potrebbero non essere le uniche, anche in Alto Adige, Veneto e Calabria, i parametri sono in peggioramento e dicembre potrebbe essere caratterizzato dal ritorno in zona gialla per molte regioni.

