I prezzi delle case vacanza sono in aumento: ecco dove si paga di più per questa estate 2021

Gli italiani hanno voglia di staccare la spina e tornare a godersi un periodo di meritato relax dopo un anno e mezzo vissuto tra lockdown, crisi sanitaria ed economica. C’è questo alla base della crescita esponenziale della domanda di acquisto per appartamenti al mare o in montagna, senza dimenticare la domanda per gli affitti. Oltre alla domanda però, salgono anche i prezzi richiesti dai proprietari degli immobili. Di seguito la classifica delle città italiane dove si registrano le variazioni di prezzo per le case vacanza più significative rispetto allo scorso anno. Il report arriva da Scenari Immobiliari.

Prezzi case vacanza: dove costa di più rispetto a dodici mesi fa

Porto Cervo (Sardegna): +4,8%, prezzi da 7.000 a 12.450 euro al metro quadro

Capri (Campania): +4,5%, prezzi da 10.200 a 19.850 euro al metro quadro

Porto Ercole (Toscana): +4,3%, prezzi da 5.750 a 10.550 euro al metro quadro

Il maggiore rialzo, quindi, lo fa registrare Porto Cervo, nota località turistica del nord Sardegna, dove per l’acquisto di una casa vacanza la spesa si aggira tra i 7.000 e 12.450 euro al metro quadro. In assoluto non è il prezzo più alto, ma in dodici mesi in nessun’altra città italiana i prezzi di questa tipologia di abitazioni sono lievitati così tanto.

Prezzi alti anche a Capri per gli affitti

Al secondo posto un’altra rinomata località turistica italiana. Stavolta ci spostiamo a Capri, splendida isola del golfo di Napoli, ogni anno presa d’assalto da turisti stranieri e personaggi famosi dello spettacolo. Dopo un’annata non esaltante a causa della pandemia, l’aumento medio dei prezzi riferiti alle case vacanza è stimato intorno al 4,5 per cento, uno scarto di 0,3 per cento rispetto a Porto Cervo.

Terza posizione per Porto Ercole, rinomato borgo marinaro dell’Argentario, dove i costi per prendere una casa vacanza quest’anno sono saliti del 4,3 per cento. La nota positiva è l’importo richiesto per metro quadro (dai 5.750 ai 10.550 euro), nettamente inferiore rispetto sia a Capri che alla stessa Porto Cervo.

In linea generale, i prezzi per questa estate sono saliti molto anche a causa della forte richiesta di appartamenti, un trend che in un certo senso sembra ripete quello dello scorso anno.

