I parchi più belli d’Italia, pubblici e privati: a Treviso e Lucca

La XVI edizione del concorso “Il Parco più bello d’Italia” del 2018 ha come vincitore la città di Treviso per la categoria di parchi pubblici e Lucca nella categoria di spazi verdi privati. Ecco allora quali sono nel dettaglio i giardini eletti i più belli della nostra penisola.

Il parco più bello d’Italia pubblico è a Treviso

Il parco più bello d’Italia del 2018 si trova a Castel Franco Veneto in provincia di Treviso ed è Villa Revedin Bolasco.

Tale giardino è visitabile il sabato e la domenica mediante visite guidate e su prenotazione. Qualora vi sia cattivo tempo, poi, l’Università (a propria discrezione) potrebbe chiuderlo.

La Villa Revedin, che adesso è di proprietà dell’Università di Padova, fu fatta costruire dal conte Francesco Revedin nel periodo compreso tra il 1852 ed il 1856 su di un’area che prima era occupata dal Paradiso. Quest’ultimo era un complesso di due palazzi ed un giardino all’italiana che furono rasi poi al suolo dall’ultimo proprietario il cui nome era Nicolò Giustinian. Tornando alla villa, in essa vi sono dei particolari davvero di pregio come il salone da ballo (opera di Giacomo da Conegliano), lo scalone di Meduna e le scuderie.

Il compendio si caratterizza sopratutto per il bellissimo parco all’inglese che fu progettato oltre che da Meduna anche da altri architetti importanti dell’epoca come Marc Guignon, Francesco Bagnara e Antonio Negrin. Il parco è stato anche proclamato il più bello d’Italia 2018 perché al suo interno vi sono numerosi specchi d’acqua, prati, gruppi di piante, collinette ed un’arena per l’equitazione. Quest’ultima consta di 52 statue di cui 44 furono opera dello scultore Marinali. Il parco è poi sorvegliato all’ingresso ovest dalla torre colombara e da una torretta al cui interno vi è un importante affresco.

Il parco privato più bello d’Italia si trova a Lucca

Nella categoria privati, invece, il parco più bella d’Italia è Villa Torrigiani a Camigliano in provincia di Lucca. Tale villa consta di un’architettura rinascimentale nonché di un giardino ad orto.

Essa fu eretta per i marchesi Buonvisi ma in seguito subì una trasformazione e divenne un palazzo sontuoso con il giardino “teatro di flora” per opera del Marchese Santini. Quest’ultimo acquistò la villa nel 1636 e decise di farla diventare la sua Versailles per cui la fece adornare di grandi fontane e fece costruire il cosiddetto “borgo Parigi”.

Sia l’esterno che l’interno della villa vi sono particolari davvero speciali come gli arredi e le collezioni che sono ancora originali. E poi c’è il viale che porta alla villa che è costellato di cipressi. Nel parco delle antiche camelie, poi, è possibile trovare della rare specie botaniche che furono inserite in tale luogo da Vittoria Santini Torrigiani nel diciannovesimo secolo.

Le motivazioni della giuria sul parco privato più bello d’Italia

La giuria ha nominato Villa Torrigiani a Camigliano il parco privato più bello d’Italia perché si trova in una posizione davvero incantevole ovvero ai piedi delle colline. Nel parco si trova il bellissimo “giardino di Flora” che è un raro esempio di giardino ancora conservato con il disegno delle aiuole che dovevano contenere delle fioriture. Esso è caratterizzato da una cupola coronata dalla statua della dea e da simpatici giochini di acqua. E’ collegato, invece, con il livello superiore da scalinate a doppia rampa che ospita al suo interno un percorso di grotta. Inoltre la giuria ha nominato tale giardino il più bello per la grande varietà di esemplari arborei e per la collezione di camelie.

