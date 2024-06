Davanti ai soldi difficilmente ci si ferma, ma stavolta Netflix non ha potuto fare altrimenti, visto che Tyson ha riscontrato problemi di salute che non gli consentivano di salire sul ring contro Jake Paul in tempi bravi. Da qui quindi la decisione di rinviare l’incontro in autunno. Ma quanto perde economicamente la piattaforma con questo rinvio? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

Questo match non s’ha da fare

Durante un recente volo, Tyson è stato vittima di un malore. Gli esami hanno riscontrato un’ulcera perforata, cosa che quindi non gli consente di proseguire gli allenamenti in vista dell’incontro con Jake Paul e soprattutto non gli permette di salire sul ring nelle migliori condizioni di salute possibili.

Per questo motivo, dopo il vaglio dei medici, Netflix si è vista costretta a rimandare l’incontro che invece era previsto per il 20 luglio, tra poco più di un mese e mezzo. Già in passato avevamo fatto un piccolo calcolo sul giro d’affari milionario che si sarebbe intascata la piattaforma di. Si parlava di 300 milioni di dollari solo per i diritti, ossia pagare gli organizzatori e i due atleti.

A questi soldi poi c’era da aggiungere quelli che avrebbe intascato l’AT&T di Dallas, in Texas, con biglietti che andavano dai 150 ai 10 mila dollari. Insomma, cifre davvero da capogiro per un match che per la stragrande maggioranza degli esperti è sostanzialmente solo una pagliacciata. Del resto parliamo di un ex campione che ormai ha 58 anni suonati e di uno youtuber che solo negli ultimissimi tempi ha deciso di cimentarsi nel mondo della boxe passando al professionismo (sostanzialmente lo stesso percorso fatto dal fratello Logan, che però ora è molto più attivo nel mondo del wrestling della WWE).

Tyson e Netflix rimandano l’evento

Tutto rimandato, quindi, ma quanto perde Netflix con questa decisione? Come detto, le previsioni degli analisti sostengono che con questa trovata la piattaforma di streaming avrebbe incassato di botto circa 300 milioni di dollari, quindi sostanzialmente quelli che aveva speso per investire nel match.

C’è da dire però che i guadagni di Netflix sono generati dagli abbonati, quindi i nuovi 300 milioni sarebbero stati un incasso fisso mensile, almeno fino a quando i suddetti abbonati non avrebbero deciso di lasciar perdere e disdire l’abbonamento. Immaginiamo che qualche super curioso avesse già attivato la sua, ma il grosso naturalmente sarebbe arrivato in prossimità del 20 luglio.

Ora invece il tutto è stato rimandato a data da destinarsi. Si parla dell’autunno, ma probabilmente dovremo attendere il 7 giugno per avere la certezza della nuova data. C’è poi chi addirittura sostiene che in realtà l’incontro non si potrò fare affatto, e qui il valore dei soldi è pronto a smentire tale ipotesi. Il match infatti prima o poi si farà, a costo di vedere Tyson con le stampelle e fare quindi una vera e propria pagliacciata. Ci sono ormai troppi soldi in gioco e Netflix non ha alcuna voglia di rinunciarci. A tal proposito anche le dichiarazioni di Mike sgomberano il campo da eventuali dubbi:

“Il mio fisico è in condizioni migliori rispetto agli anni ’90 e tornerò presto al mio programma di allenamento completo. Jake Paul, questo ritardo potrebbe averti comprato del tempo, ma alla fine verrai comunque messo KO e cacciato dal mondo del pugilato per sempre. Apprezzo la pazienza di tutti e non vedo l’ora di offrire una performance indimenticabile più avanti quest’anno”.

Gli fa eco Paul senza mezzi termini: “I miei fan sanno che non voglio affrontare Iron Mike se non è al massimo della forma, ma che non ci siano equivoci: quando salirà sul ring con me, sarò pronto a conquistare la vittoria con un finale sensazionale. Paul vs. Tyson sarà un evento storico, e prometto di dare il massimo per questo incontro irripetibile.”.

I punti più importanti…