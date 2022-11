I migliori vini della Guida Veronelli 2023

Il vino è il vino. Si può riassumere così l’amore per questa bevanda che fa parte sempre della nostra tavola e per cui gli italiani sono disposti a spendere anche molti soldi. Spesso si perdono intere ore a cercare i vini da abbinare ad alcuni cibi e raramente si rinuncia ad un buon bicchiere di vino. In occasione della presentazione della Guida Oro – I vini di Veronelli 2023, conosceremo i migliori vini secondo l’autorevole guida italiana. Merito del Seminario Veronelli, l’associazione che quest’anno ha valutato oltre 16.000 vini di più di 2.000 produttori vinicoli italiani. In totale, quest’anno sono 436 le etichette che hanno ricevuto il riconoscimento delle Tre stelle Oro. Si tratta del premio assegnato dai curatori del Seminario Veronelli ai vini che hanno conseguito una valutazione pari ad almeno 94 su 100.

Elenco dei migliori vini italiani secondo la Guida Oro – I Vini di Veronelli 2023

Come spiegato nell’introduzione, siamo in grado di regalarvi una top 5 dei migliori vini italiani del 2023 secondo la Guida Oro – I vini di Veronelli.

Di seguito cinque dei dieci vini che compaiono nella lista dei più premiati.

-Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche 2016 – Miglior vino rosso – Bruno Giacosa – Neive

-Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2019 – Miglior vino bianco – Vie di Romans – Mariano del Friuli

-Sì Costa Toscana Rosato 2021 – Miglior Rosato – Duemani – Riparbella

-Trento Brut di Riserva del Fondatore 976 2011 – Miglior spumante – Letrari – Rovereto

-Le Petit 2018 – Miglior vino dolce o da meditazione – Manincor – Caldaro.

In lista Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche del 2016

Tra i cinque dei dieci vini presenti nella top 10 di quest’anno della Guida Veronelli di quest’anno spicca il Barolo Riserva Falletto Vigna Le Rocche del 2016, premiato come miglior vino rosso.

Un plauso va al produttore Bruno Giacosa, che ha la sua tenuta a Neive, piccolo comune della provincia di Cuneo, in Piemonte. Spazio poi al Dut’Un Venezia Giulia Bianco 2019, miglior vino bianco d’Italia del 2023 secondo la prestigiosa guida. Il produttore di questo vino è Vie di Romans, che ha la propria sede nel comune di Mariano del Friuli (provincia di Gorizia).

L’elenco dei migliori vini italiani del 2023 della Guida Veronelli prosegue con Sì Costa Toscana Rosato 2021, vincitore del premio Miglior Rosato. Il vino è prodotto dalla cantina Duemani del comune di Riparbella, in provincia di Pisa. Per gli altri due vini dobbiamo andare in Trentino-Alto Adige. Iniziamo con il Trento Brut di Riserva del Fondatore 976 2011, miglior spumante dell’anno. La sua produzione è affidata a Letrari, nel comune di Rovereto. Secondo le anticipazioni del Seminario Veronelli, il quinto vino presente nella top 10 della Guida Veronelli è Le Petit 2018, miglior vino dolce o da meditazione. Si tratta di un vino del produttore Manincor, la cui sede è a Caldaro.