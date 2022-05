I migliori ristoranti italiani di pesce in Italia dove mangiare nel 2022

Il sito 50 Top Italy, la guida al “Made in Italy”, con focus sui ristoranti italiani in italiani e nel mondo, ha pubblicato la classifica dei migliori ristoranti italiani di pesce del 2022, dopo aver visto quali sono i migliori ristoranti in generale. Ad eccezione di A’ Riccione, locale di Milano, tutti gli altri ristoranti nelle prime dieci posizioni appartengono a regioni che si affacciano sul mare, o meglio hanno un profondo legame con il mare e, di conseguenza, con i menu di pesce.

Lista migliori ristoranti italiani di pesce del 2022 secondo 50 Top Italy

Ecco la classifica dei 10 migliori ristoranti italiani di pesce nel 2022 redatta da 50 Top Italy:

1. Ristorante da Tuccino – Polignano a Mare (provincia di Bari) – Puglia

2. Romolo al Porto – Anzio (provincia di Roma) – Lazio

3. Ristorante ilSanLorenzo – Roma – Lazio

4. Corteinfiore – Trani (provincia Barletta-Andria-Trani) – Puglia

5. Punto Nave – Pozzuoli (provincia di Napoli) – Campania

6. A’ Riccione – Milano – Lombardia

7. Trattoria Al Passo – Venezia – Veneto

8. Il Bucaniere – San Vincenzo (provincia di Livorno) – Toscana

9. Il Marin – Genova – Liguria

10. Pescheria – Salerno – Campania.

Ristorante da Tuccino sul podio

Il primo posto va a Ristorante da Tuccino, locale situato a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Aperto dal 1968, Da Tuccino porta in tavola l’eccellenza: tutto ruota attorno a Pasquale, il figlio di Tuccino e Tonetta, che da grande appassionato di vino qual è porta la cantina del ristorante a ospitare etichette di eccezionale qualità.

In seconda posizione Romolo al Porto, ad Anzio, che curiosamente condivide con il primo classificato la data di apertura (1968). “Dal mare alla tavola” è la filosofia del proprietario Romolo Regolanti, convinto che il buon cibo deve essere appagante e sano. Inoltre, il locale si distingue per il servizio di alto profilo e riservato, tanto da essere preso d’assalto ogni anno da numerosi personaggi dello spettacolo.

Il podio si completa con un altro ristorante di pesce romano, ilSanLorenzo, che può vantare una collaborazione preziosa con la cooperativa dei pescatori di Ponza, da dove proviene il pesce che viene poi cucinato e servito dallo chef del locale. Un’ulteriore chicca è la possibilità data a chiunque di acquistare il pesce direttamente dal banco dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 20.