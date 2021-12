I migliori regali per gatti e cani a Natale 2021: dal Canettone al canendario dell’avvento

Panettone e calendario? No, canettone e canendario, regali di Natale perfetti per cani e gatti. Il canettone ha la forma di un piccolo panettone e presenta come ingredienti farina di grano tenero, latte, burro, uova, patata, lievito, sale, zucchero, lignocellulosa, carne e derivati. In alternativa al canettone c’è il candoro, il pandoro per i nostri amici a 4 zampe. Stavolta tra gli ingredienti si annoverano farina di grano tenero, sale, zucchero, cocco, lievito, latte, fruttosio, burro e uova. E non è finita qui.

I più belli regali di Natale per cani e gatti

Online spopola il canendario, il calendario dell’avvento per i cani. Lo rende noto la Wgsn, società di trend forecasting, che di recente ha riportato la notizia dell’eccezionale incremento di vendite del canendario presso il grande magazzino inglese Selfridges con sede a Londra. Questo speciale calendario non va di moda soltanto all’estero ma spopola anche nel nostro Paese, dove sono tantissime le famiglie che possiedono un animale domestico.

Ed è soprattutto grazie a questi oggetti che la mania pet Xmas si è diffusa in tutta Italia, contagiando anche le persone che fino a poco tempo fa non avevano idea di come fosse bella la vita insieme agli animali. Non deve nemmeno stupire se su Internet capiti sempre più spesso di trovarsi di fronte a storie dove cani e gatti sono trattati alla stregua di bambini, ancora di più nelle coppie che hanno scelto di non mettere su famiglia.

Ci sono anche le Xmas box per cani e gatti

Insieme a canettone, candoro e canendario, tra i regali di Natale per i nostri amici a quattro zampe figurano le Xmas box, speciali confezioni regalo a tema natalizio in cui sono presenti snack appetitosi, giocattoli e altri accessori vari, il tutto pensato per la felicità di cani e gatti.

E anche con le Xmas box torna prepotente il tema sulla necessità o meno di trasformare i pet in dei bambini 3.0.

