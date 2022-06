I migliori panini del 2022 premiati da 50 Top Italy

Il portale 50 Top Italy ha da poco pubblicato la guida I migliori panini del 2022 in Italia, con la quale ha premiato i locali italiani che si sono distinti in particolare per la preparazione dei panini. Per chi non lo conoscesse, 50 Top Italy è un progetto che punta a far conoscere le eccellenze italiane nel campo della ristorazione, con guide approfondite su ristoranti in Italia e nel mondo, pasticcerie, vini rosati, gourmet e strutture ricettive appartenenti al filone luxury.

Di seguito la lista dei dieci locali premiati da 50 Top Italia per la guida I migliori panini 2022.

Classifica I migliori panini 2022 secondo 50 Top Italy

Ecco i locali premiati per la guida I migliori panini 2022 del portale 50 Top Italy, dopo aver visto quali sono i migliori ristoranti di pesce.

1. Da gigione Gourmand – Pomigliano d’Arco (provincia di Napoli) – Campania

2. ‘Ino – Firenze – Toscana

3. Panino Marino – Genova – Liguria

4. Pescaria – Polignano a Mare (provincia di Bari) – Puglia

5. Panino Giusto – Milano – Lombardia

6. FUD Bottega Sicula Catania – Catania – Sicilia

7. 200Gradi – Roma – Lazio

8. Mi’Ndujo – Rende (provincia di Cosenza) – Calabria

9. Da Matti Street Food – Marina di San Vito (provincia di Chieti) – Abruzzo

10. Bestie – Calabresi selvaggi – Montepaone (provincia di Catanzaro) – Calabria.

Da gigione Gourmand, al primo posto in Italia

Al primo posto si piazza Da gigione Gourmand, braceria e hamburgheria di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. Sul sito ufficiale il locale viene descritto come “la costola d’Adamo di un progetto virtuoso che ha saputo crescere attraverso varie fasi: da Gigione Gourmand è la dimostrazione di come ricerca e applicazione abbiano saputo sostenere l’innovazione […]”.

Secondo posto per ‘Ino – Panino di Firenze, locale gestito dal giovane imprenditore Alessandro Frassica, che ha definito il suo il “ristorante del pane”.

A completare il podio Panino Marino di Genova, un locale nato nel 2016 a due passi dall’Acquario di Genova e che ha puntato tutto sul mare e le materie prime.