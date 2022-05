I migliori oli extravergini italiani nel 2022 secondo Slow Food

Slow Food ha pubblicato la 23esima edizione della Guida agli extravergini, segnalando i migliori oli extravergini d’oliva italiani nel 2022. Per la Guida di quest’anno sono stati analizzati ben 1180 oli, tra cui 120 novità, per un totale di 750 realtà recensite tra oleifici, aziende agricole e frantoi.

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo subito quali sono stati gli oli extravergini italiani premiati con la chiocciola (il riconoscimento assegnato alle aziende che si sono distinte per interpretare al meglio i valori ambientali, territoriali e organolettici) nella nuova classifica per l’anno 2022 di Slow Food.

Lista migliori oli extravergini italiani 2022 regione per regione secondo Slow Food

Veneto

· La Contarina – Illasi (provincia di Verona)

Toscana

· Val di Lama – Pontedera (provincia di Pisa)

· Fattoria Altomena – Pelago (provincia di Firenze)

· Stefano Spinelli – Lamporecchio (provincia di Pistoia)

· Leonardo Salustri – Cinigliano (provincia di Grosseto)

· Tenuta Lenzini – Capannori (provincia di Lucca)

· Alle Camelie – Capannori (provincia di Lucca)

Marche

· I Tre Filari – Recanati (provincia di Macerata)

· Agribiologica Foligni Amurri – Petrioli (provincia di Fermo)

· Barbara Pacioni – Montegranaro (provincia di Fermo)

· Fiorano – Cossignano (provincia di Ascoli Piceno)

Umbria

· Giovanni Batta – Perugia

· Fontanaro – Paciano (provincia di Perugia)

Lazio

· Paola Orsini – Priverno (provincia di Latina)

· Augusto Spagnoli – Nerola (provincia di Roma)

· Sciuga – Il Molino – Montefiascone (provincia di Viterbo)

· Mandrarita – Itri (provincia di Latina)

· Colli Etruschi – Bliera (provincia di Viterbo)

Abruzzo

· Giardini di Giulio – Tocco da Casauria (provincia di Pescara)

· Frantoio Mercurius – Penne (provincia di Pescara)

· Davide Iacovella – Chieti

· Tommaso Masciantonio – Casoli (provincia di Chieti)

Molise

· Terra Sacra – Termoli (provincia di Campobasso)

· Giorgio Tamaro – Termoli (provincia di Campobasso)

Campania

· Terre di Molinara – Molinara (provincia di Benevento)

· Maria Ianniciello – Grottaminarda (provincia di Avellino)

Puglia

· De Carlo – Bitritto (provincia di Bari)

· Intini – Alberobello (provincia di Bari)

Sicilia

· Terraliva – Buccheri (provincia di Siracusa)

· Vernera – Buccheri (provincia di Siracusa)

· Vincenzo Signorelli – Nicolosi (provincia di Catania)

· Titone – Trapani

· Tenuta Cavasecca – Siracusa

Sardegna

· Masoni Becciu – Villacidro (provincia di Cagliari)

· Il Giglio – Oristano.