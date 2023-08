I migliori detersivi per piatti nel 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Il detersivo per piatti è un elemento imprescindibile nelle cucine degli italiani (e non), anche di chi – la maggior parte ormai – ha in casa la lavastoviglie. I detersivi però non sono tutti uguali. C’è ad esempio il detersivo che ha un impatto ambientale minimo e un altro detersivo che invece inquina. Diversi sono anche gli ingredienti, il dosaggio e la tipologia di flacone. Dal momento che al supermercato la scelta di detersivi per piatti può non essere così semplice come si pensa, in questo articolo abbiamo ripreso l’ultimo test di Altroconsumo condotto su decine e decine di prodotti. Ecco quali sono i risultati.

Classifica migliori detersivi per piatti di quest’anno secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Dexal Amo Essere Eco (Eurospin) Piatti Concentrato – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 2,49 euro a confezione – Migliore del Test – Miglior Acquisto – Miglior Scelta Green

Green Emotion Piatti Concentrato Limone – 73 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,29 euro a confezione – Miglior Scelta Green

Winni’s Piatti Concentrato Lime e Fiori di Mela – 68 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,45 euro a confezione

Tandil (Aldi) Detersivo per Piatti Concentrato Lemon – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,89 euro a confezione

Conad Verso Natura Eco Piatti Concentrato Lime e Menta – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,19 euro a confezione – Miglior Scelta Green

Crai Piatti Concentrato Limone – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 0,98 euro a confezione

Carrefour Expert Power – 64 – Qualità Media – Prezzo medio 0,95 euro a confezione

Lysoform Igienizzante Piatti – 63 – Qualità Media – Prezzo medio 1,89 euro a confezione

Conad Gelt Piatti Superconcentrato Limone – 63 – Qualità Media – Prezzo medio 0,89 euro a confezione

Chanteclair Vert Ecodetergente Piatti Limone e Basilico – 62 – Qualità Media – Prezzo medio 1,60 euro a confezione

Selex Natura Chiama Detergente Stoviglie Ultra Concentrato Eco – 60 – Qualità Media – Prezzo medio 1,09 euro a confezione

L’Albero Verde Piatti Concentrato Mandorla – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,27 euro a confezione

Dat5 (MD) Piatti Ecologico Concentrato – 58 – Qualità Media – Prezzo medio 1,09 euro a confezione

Coop Casa Gel Piatti Limone – 57 – Qualità Media – Prezzo medio 0,95 euro a confezione

Esselunga Detergente Piatti Concentrato al Limone – 56 – Qualità Media – Prezzo medio 1,15 euro a confezione

W5 (Lidl) Gel Piatti Superconcentrato Arance – 55 – Qualità Media – Prezzo medio 0,89 euro a confezione

Sole Gel Ultra Concentrato Limone Verde – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 1,28 euro a confezione

Svelto Titanium Concentrato Limone Verde – 41 – Qualità Bassa – Prezzo medio 1,74 euro a confezione.

I migliori detersivi per piatti nel 2023 secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Quando bisogna comprare un detersivo per piatti non è mai semplice scegliere, ma la nota rivista Altroconsumo ci viene in aiuto e ci svela i migliori del test e quelli che hanno un ottimo rapporto qualità prezzo.

Riassumendo

– Il detersivo per piatti è un prodotto che non può mancare in nessuna delle cucine italiane.

– Esistono numerosi detersivi per piatti che si differenziano per ingredienti, dosaggio, flacone e impatto ambientale.

– La scelta al supermercato non è così semplice come uno può pensare, ecco perché Altroconsumo ha scelto di eseguire una ricerca per decretare i migliori detersivi per piatti oggi disponibili.

– Il miglior detersivo per piatti è il Dexal Amo Essere Eco (Eurospin) Piatti Concentrato, che si aggiudica tra le altre cose i premi Miglior Scelta Green e Miglior Acquisto.

– Sul podio, in seconda posizione, Green Emotion Piatti Concentrato Limone (voto 73) e Winni’s Piatti Concentrato Lime e Fiori di Mela, che chiude al terzo posto con 68 punti.