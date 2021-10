I migliori detersivi per lavastoviglie del 2021 secondo il test Usa

Mamavation, popolare community “green” composta unicamente da genitori, ha confrontato 100 detersivi per lavastoviglie ricercando sostanze chimiche dannose per l’ambiente e l’uomo. L’obiettivo era di redigere una classifica con i migliori prodotti in assoluto, sulla base della presenza o meno di ingredienti tossici. Al termine dell’indagine, Mamavation ha elencato le sostanze nocive che sono state reperite con frequenza maggiore: tra queste si annoverano liberatori di formaldeide, Peg e tensioattivi.

A seguire la classifica dei detersivi per lavastoviglie considerati migliori dal test di Mamavation per il 2021.

Classifica detersivi per lavastoviglie migliori del 2021 (test Mamavation)

La maggior parte dei detersivi per lavastoviglie su cui si è concentrata la ricerca appartiene al mercato statunitense. In ogni caso, non mancano alcune delle marche che sono vendute anche dentro i nostri supermercati. Al primo posto assoluto si è piazzato il detersivo per lavastoviglie Pure Haven, mentre tra quelli considerati buoni figurano Ecover Zero Pastiglie Lavastoviglie Agrumi ed Ecover Polver Lavastoviglie.

#1 Pure Haven

#2 Ecover Polvere Lavastoviglie

#3 Ecover Zero Pastiglie Lavastoviglie Agrumi

La community Mamavation, che ha confezionato il report, sottolinea come sui 100 prodotti testati pochissimi articoli hanno superato il test. Uno dei motivi principali è costituito da un’alta percentuale di ingredienti tossici per l’ambiente e l’uomo superiore contenuta dai detersivi per lavastoviglie, presenti – ma in misura minore – anche nei detersivi che si sono piazzati ai primi posti della classifica.

Mamavation sconsiglia di affidarsi a ricette fai da te

Detto questo, è importante anche sottolineare un altro aspetto: molte delle lavastoviglie di oggi non riescono a gestire – diciamo così – i detersivi per lavastoviglie realizzati con prodotti più sicuri, con conseguenze importanti sul funzionamento stesso dell’apparecchio.

Riassumendo il tutto, non tutti i mali vengono per nuocere, dal momento che sono gli stessi prodotti commerciali a presentare elementi al loro interno in grado di evitare che le lavastoviglie si rovinano durante il loro utilizzo.

E, per concludere, anche per questo motivo Mamavation sconsiglia di affidarsi a ricette fai da te per detersivi per i piatti.

Vedi anche: Migliori lenzuola con angoli 2021 secondo la nuova classifica di Oko-Test