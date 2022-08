I migliori 50 vini italiani del 2022 secondo uno dei migliori sommelier

Luca Gardini, tra i migliori sommelier al mondo, ha stilato un suo personale elenco dei migliori vini italiani nel 2022. Romagnolo di 41 anni, fin da giovane si distingue per il suo innato talento, tanto da entrare poco più da ventenne all’Enoteca Pinchiorri di Firenze, per tanti il gotha della ristorazione internazionale. Quest’anno ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del pallone d’oro del vino dalla rivista Tastingbook.com, aggiudicandosi il premio Bmw – Best Italy Wine Critic of the World 2022.

Elenco migliori 50 vini italiani del 2022 secondo Luca Gardini

Di seguito la lista completa dei migliori 50 vini italiani del 2022 secondo il sommelier di fama internazionale Luca Gardini. Di recente, avevamo visto i vini migliori secondo Wine Intelligence.

-Casanova di Neri – Brunello di Montalcino Docg Riserva Cerretalto 2016

-Cortonesi – Brunello di Montalcino Docg Riserva La Mannella 2016

-Canalicchio di Sopra – Brunello di Montalcino Docg Riserva Canalicchio di Sopra 2016

-Le Potazzine – Brunello di Montalcino Docg 2017

-Tassi Brunello di Montalcino Docg Vigna Colombaiolo 2017

-Ridolfi Brunello di Montalcino Docg Riserva Mercatale 2016

-Capanna – Brunello di Montalcino Docg G Riserva 2016

-G.B. Burlotto – Barolo Docg Monvigliero 2018

-Giovanni Russo – Barolo Docg Ester Canale Particella 251p dell’antica Vigna Rionda 2018

-Elvio Cogno – Barolo Docg Riserva Vigna Elena 2016

-Azelia Barolo Docg San Rocco 2018

-Boroli – Barolo Docg Cerequio 2018

-Pasquale Pelissero – Barbaresco Docg Cascina Crosa 2018

-Sottimano – Barbaresco Docg Fausoni 2019

-Fattoria Le Pupille – Toscana Igt Saffredi 2020

-Ronco dei Tassi – Venezia Giulia Igp Malvasia Collezione di Famiglia 2021

-Monte Rossa – Franciacorta Docg Dosaggio Zero Cabochon Doppiozero

-Bellavista – Franciacorta Docg Pas Dosé Grande Cuvée Alma

-Tenuta Sette Ponti – Toscana Igt Oreno 2020

-Petrolo – Val d’Arno di Sopra Doc Merlot Vigna Galatrona 2020

-Ciavolich – Trebbiano d’Abruzzo Dop Fosso Cancelli 2020

-Tornatore – Etn Bianco Doc Zottorinotto 2020

-Cusumano – Terre Siciliane Igt Salealto 2019

-Cantina Tramin – Alto Adige Doc Chardonnay Riserva Troy 2018

-Petra – Toscana Igt Petra 2018

-Hofsatter – Alto Adige Doc Pinot Nero Ludwig Barth Von Barthenau Vigna Roccolo 2017

-Marisa Cuomo – Costa D’Amalfi Doc Furore Bianco Fiorduva 2019

-Elena Fucci – Aglianico del Vulture Doc Sceg 2019

-La Contralta – Vermentino di Gallura Docg Superiore Fiore del Sasso 2020

-Feudo Maccari – Sicilia Doc Saia 2019.

Molti vini toscani presenti

-Castello di Albola – Chianti Classico Docg 2020

-San Leonardo – Vigneti delle Dolomiti Igt San Leonardo 2017

-Mazzei – Castello di Fonterutoli – Chianti Classico Docg Gran Selezione Badiola 2019

-Volpaia – Chianti Classico Docg Riserva 2019

-Vallepicciola – Toscana Igt Migliorè 2018

-Paraschos – Venezia Giulia Igt Ribolla Gialla 2018

-Tenuta Castello di Montepò – Toscana Igt Sassoalloro 2020

-Argiano – Toscana Igt Solengo 2020.

In classifica anche il vino Castellare di Castellina

-Florio – Marsala Doc Vergine Riserva 2008

-San Salvatore – Paestum Igp Fiano Pian di Stio 2021

-Sella & Mosca – Alghero Doc Cabernet Riserva Marchese di Villamarina 2016

-Castellare di Castellina – Toscana Rosso Igt i Sodi di San Niccolò 2018

-Cantine De’ Ricci – Vino Nobile di Montepulciano Docg 2019

-Tenuta San Guido – Bolgheri Doc Sassicaia 2019

-Fattoria Aldobrandesca – Toscana Rosato Igt A 2021

-Tenuta Sant’Antonio – Amarone Della Valpolicella Doc Riserva Lilium Est 2012

-Podere Monastero – Toscana Igt La Pineta 2020

-Ca’ del Bosco – Franciacorta Docg Dosage Zero Vintage Collection 2017

-Colesel – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Tridik Quota 430

-Podere Forte – Rocca d’Orcia Doc Villaggio 2020.