I migliori 50 ristoranti al mondo secondo The World’s 50 Best Restaurants 2021

La lista del The World’s 50 Best Restaurants 2021, con cui vengono premiati i migliori 50 ristoranti al mondo ogni anno, vede al primo posto il Noma di Copenaghen, seguito dal Geranium, altro locale della capitale danese. Al terzo posto il ristorante spagnolo Asador Etxebarri della cittadina di Atxondo, facente parte della comunità dei Paesi Baschi.

E l’Italia? Il primo ristorante italiano in classifica è il Lido84 di Gardone Riviera (provincia di Brescia), che conquista la top 15 issandosi in quindicesima posizione. Nei primi 20 figura anche Piazza Duomo, ristorante di Alba, il comune del Piemonte famoso per il tartufo. Fuori dalla top 20 altri due ristoranti del Bel Paese, che piazza dunque quattro locali tra i primi 50: Le Calandre (Rubano) in 26esima posizione e Reale (Castel di Sangro), che si posiziona al 29° posto.

La classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo secondo la graduatoria annuale di The World’s 50 Best Restaurants 2021

#1 Noma, Copenaghen (Danimarca)

#2 Geranium, Copenaghen (Danimarca)

#3 Asador Etxebarri, Atxondo (Spagna)

#4 Central, Lima (Perù)

#5 Disfrutar, Barcellona (Spagna)

#6 Frantzéen, Stoccolma (Svezia)

#7 Maido, Lima (Perù)

#8 Odette, Singapore

#9 Pujol, Mexico City (Messico)

#10 The Chairman, Hong Kong (Cina)

#11 Den, Tokyo (Giappone)

#12 Steirereck, Vienna (Austria)

#13 Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

#14 Mugaritz, San Sebastian (Spagna)

#15 Lido84, Gardone Riviera (Italia)

#16 Elknao, Getaria (Spagna)

#17 A Casa do Porco, San Paolo (Brasile)

#18 Piazza Duomo, Alba (Italia)

#19 Narisawa, Tokyo (Giappone)

#20 Diverxo, Madrid (Spagna)

#21 Hisa Franko, Kobarid (Slovenia)

#22 Cosme, New York (USA)

#23 Arpège, Parigi (Francia)

#24 Spetime, Parigi (Francia)

#25 White Rabbit, Mosca (Russia)

#26 Le Calandre, Rubano (Italia)

#27 Quintonil, Mexico City (Messico

#28 Benu, San Francisco (USA)

#29 Reale, Castel di Sangro (Italia)

#30 Twnis Garden, Mosca (Russia)

#31 Restaurant Tim Raue, Berlino (Germania)

#32 The Clove Club, Londra (Regno Unito)

#33 Lyle’s, Londra (Regno Unito)

#34 Burnt Ends, Singapore

#35 Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai (Cina)

#36 Hof Van Cleve, Kruishoutem (Belgio)

#37 Single Thred, Healdsburg (Stati Uniti)

#38 Borago, Santiago (Cile)

#39 Florilège, Tokyo (Giappone)

#40 Suhring, Bangkok (Thailandia)

#41 Alléno Paris au Pavillon Ledoyen, Parigi (Francia)

#42 Belcanto, Lisbona (Portogallo)

#43 Atomix, New York (USA)

#44 Le Bernardin, New York (USA)

#45 Nobelhart & Schmutzig, Berlino (Germania)

#46 Leo, Botogà (Colombia)

#47 Maaemo, Oslo (Norvegia)

#48 Atelier Crenn, San Francisco (USA)

#49 Azurmendi,Larrabetzu (Spagna)

#50 Wolfgat, Paternoster, (Sud Africa).

