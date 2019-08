I libri del secolo, la classifica dei capolavori del 900

Quali sono stati i più grandi libri del secolo scorso? A dircelo è uno speciale sondaggi organizzato proprio sul finire dello scorso millennio da Fnac e Le Monde, un test per decretare le 100 migliori opere letterarie del 900. Se vi è sfuggita questa classifica, ecco allora raccolta per voi tutta la lista dei libri che hanno segnato 100 anni di storia della letteratura.

I 100 libri più importanti del 900

1 Lo straniero Albert Camus 1942

2 Alla ricerca del tempo perduto Marcel Proust 1913–1927

3 Il processo Franz Kafka 1925

4 Il piccolo principe Antoine de Saint-Exupéry 1943

5 La condizione umana André Malraux 1933

6 Viaggio al termine della notte Louis-Ferdinand Céline 1932

7 Furore John Steinbeck 1939

8 Per chi suona la campana Ernest Hemingway 1940

9 Il grande Meaulnes Alain-Fournier 1913

10 La schiuma dei giorni Boris Vian 1947

11 Il secondo sesso Simone de Beauvoir 1949

12 Aspettando Godot Samuel Beckett 1952

13 L’essere e il nulla Jean-Paul Sartre 1943

14 Il nome della rosa Umberto Eco 1980

15 Arcipelago Gulag Aleksandr Solženicyn 1973

16 Paroles Jacques Prévert 1946

17 Alcools Guillaume Apollinaire 1913

18 Il loto blu Hergé 1936

19 Diario di Anna Frank Anna Frank 1947

20 Tristi tropici Claude Lévi-Strauss 1955

21 Il mondo nuovo Aldous Huxley 1932

22 1984 George Orwell 1949

23 Asterix il gallico René Goscinny e Albert Uderzo 1959

24 La cantatrice calva Eugène Ionesco 1952

25 Tre saggi sulla teoria sessuale Sigmund Freud 1905

26 L’opera al nero Marguerite Yourcenar 1968

27 Lolita Vladimir Nabokov 1955

28 Ulisse James Joyce 1922

29 Il deserto dei Tartari Dino Buzzati 1940

30 I falsari André Gide 1925

31 L’ussaro sul tetto (film) Jean Giono 1951

32 Bella del Signore Albert Cohen 1968

33 Cent’anni di solitudine Gabriel García Márquez 1967

34 L’urlo e il furore William Faulkner 1929

35 Thérèse Desqueyroux François Mauriac 1927

36 Zazie nel metro Raymond Queneau 1959

37 Sovvertimento dei sensi Stefan Zweig 1927

38 Via col vento Margaret Mitchell 1936

39 L’amante di Lady Chatterley David Herbert Lawrence 1928

40 La montagna incantata

La montagna magica Thomas Mann 1924

41 Bonjour tristesse Françoise Sagan 1954

42 Il silenzio del mare Vercors 1942

43 La vita, istruzioni per l’uso Georges Perec 1978

44 Il mastino dei Baskerville Arthur Conan Doyle 1901–1902

45 Sotto il sole di Satana Georges Bernanos 1926

46 Il grande Gatsby Francis Scott Fitzgerald 1925

47 Lo scherzo Milan Kundera 1967

48 Il disprezzo Alberto Moravia 1954

49 L’assassinio di Roger Ackroyd

Dalle nove alle dieci Agatha Christie 1926

50 Nadja André Breton 1928

51 Aurélien Louis Aragon 1944

52 Le Soulier de satin Paul Claudel 1929

53 Sei personaggi in cerca d’autore Luigi Pirandello 1921

54 La resistibile ascesa di Arturo Ui Bertolt Brecht 1959

55 Venerdì o il limbo del Pacifico Michel Tournier 1967

56 La guerra dei mondi H.

G. Wells 189857 Se questo è un uomo Primo Levi 194758 Il Signore degli Anelli J. R. R. Tolkien 1954–195559 Viticci Colette 190860 Capitale de la douleur Paul Éluard 192661 Martin Eden Jack London 190962 Una ballata del mare salato Hugo Pratt 196763 Il grado zero della scrittura Roland Barthes 195364 L’onore perduto di Katharina Blum Heinrich Böll 197465 La riva delle Sirti Julien Gracq 195166 Le parole e le cose Michel Foucault 196667 Sulla strada Jack Kerouac 195768 Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson Selma Lagerlöf 1906–190769 Una stanza tutta per sé Virginia Woolf 192970 Cronache marziane Ray Bradbury 195071 Il rapimento di Lol V. Stein Marguerite Duras 196472 Il verbale J. M. G. Le Clézio 196373 Tropisme Nathalie Sarraute 193974 Diario Jules Renard 192575 Lord Jim Joseph Conrad 190076 Scritti Jacques Lacan 196677 Il teatro e il suo doppio Antonin Artaud 193878 Nuova YorkManhattan Transfer John Dos Passos 192579 Finzioni Jorge Luis Borges 194480 Moravagine Blaise Cendrars 192681 Il generale dell’armata morta Ismail Kadare 196382 La scelta di Sophie William Styron 197983 Romancero gitano Federico García Lorca 192884 Pietro il Lettone Georges Simenon 193185 Notre Dame des Fleurs Jean Genet 194486 L’uomo senza qualità Robert Musil 1930–193287 Fureur et mystère René Char 194888 Il giovane Holden J. D. Salinger 195189 Niente orchidee per Miss Blandish James Hadley Chase 193990 Blake e Mortimer Edgar P. Jacobs 195091 I quaderni di Malte Laurids Brigge Rainer Maria Rilke 191092 La modificazione Michel Butor 195793 Le origini del totalitarismo Hannah Arendt 195194 Il maestro e Margherita Michail Bulgakov 196795 Crocifissione in Rosa Henry Miller 1949–196096 Il grande sonno Raymond Chandler 193997 Amers Saint-John Perse 195798 Gaston André Franquin 195799 Sotto il vulcano Malcolm Lowry 1947100 I figli della mezzanotte Salman Rushdie 1981.