I 5 siti archeologici più suggestivi e avventurosi del mondo

In molti amano l’avventura e l’archeologia. Ecco allora cinque siti archeologici tra i più suggestivi e avventurosi del mondo che si potranno raggiungere facilmente e che almeno una volta nella vita meritano di essere visti. Alcuni di essi, inoltre, sono anche tutelati dall’Unesco.

Elenco siti archeologici da vedere almeno una volta nella vita

Almeno una volta nella vita chi ama l’archeologia o i viaggi suggestivi dovrà visitare tali luoghi:

Angkor Wat in Cambogia. E’ il sito archeologico più importante di tale luogo ed è nascosto nella foresta pluviale. Esso è grande quattrocento chilometri quadrati ed ospita fortificazioni, templi in pietra, bassorilievi e busti di ninfe. Il simbolo di Angkor Wat è il tempio Kmer che è a forma rettangolare e costruito per volere di Suryaman.

Esso ha cinque torri al centro ed è circondato da un fossato

Macchu Picchu in Perù è un altro sito archeologico degno di essere visitato almeno una volta nella vita. Esso è un'opera megalitica costruita sul fiume Urubamba e sorge sulle Ande peruviane ad un'altitudine davvero elevata. È la più straordinaria testimonianza della civiltà Inca che fiorì tra il 1200 ed il 1550. Tale luogo venne poi abbandonato a causa dei conquistadores spagnoli. E' famosissimo per le mura a secco formate da grandi blocchi di pietra tenutesi assieme senza l'ausilio della malta ma anche per gli edifici che sono disposti secondo allineamenti astronomici

Delfi in Grecia. Essa è una città che si trova sul Monte Parnaso nel Sud della Grecia continentale. Secondo la tradizione fu proprio Zeus a volere che il santuario sorgesse in tale luogo in quanto le aquile fatte volare da lui atterrarono proprio lì. Ad oggi a Delfi sono ancora visibili il tempio di Athena, l'oracolo, lo stadio dove ogni quattro anni si svolgevano i giochi pitici (i precursori di quelli olimpici) e numeri resti di edifici sacri. La vista da tale sito archeologico è eccezionale in quanto è possibile ammirare la grande vallata

Pompei in Italia. È sicuramente il sito archeologico più famoso del nostro paese e sorge in Campania all’interno di un Parco. L’antica città ci Pompei è conservata quasi completamente grazie agli scavi archeologici che hanno portato alla luce domus finemente decorate, botteghe, uffici pubblici, strade, necropoli sommerse a seguito dell’eruzione del Vesuvio.

Durante gli interventi di scavo, poi, sono stati anche rivenuti corpi mummificati degli antichi abitanti della zona

Luxor in Egitto. Anche Luxor merita visita almeno una volta nella vita. Essa era infatti la capitale dei Faraoni nel periodo d’oro ovvero dal sedicesimo all’undicesimo secondo. Oggi la città consta di due antichi e monumentali monumenti superstiti. Parliamo del tempio di Luxor e di quello di Karnak. Sulla riva ad ovest del fiume si trovano invece le tombe dei faraoni della Valle dei re delle Regine con suggestivi sepolcri scavati nella pietra calcarea in cui venivano seppelliti i re dell’antico Egitto insieme alle loro mogli.

