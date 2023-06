I 5 migliori shampoo solidi per non rovinare i capelli con sale e cloro

L’estate sta arrivando e quasi tutti hanno il desiderio di godersi il mare e la spiaggia ma questo vuol dire rovinare i capelli, renderli secchi e sfibrati. Quando giunge l’estate e si passano intere giornate in spiaggia, bisogna fare attenzione ai capelli, perché il sole, la salsedine e il cloro delle piscine possono rovinarli. In vendita si trovano numerosi prodotti per la cura dei capelli, come maschere, shampi ricostituenti e oli da applicare sui capelli bagnati per proteggerli dal sole. Ultimamente stanno andando molto di moda anche gli shampoo solidi. Si tratta di prodotti naturali, pratici e anche low cost che lavano i capelli in modo delicato senza aggredire. Essendo solidi sono anche economici ma hanno anche altri vantaggi rispetto agli shampoo normali che acquistiamo nei supermercati o nei negozi ad hoc.

Shampoo solidi, vantaggi

Per quanto riguarda i vantaggi, lo shampoo solido inquina sicuramente meno. Infatti sono realizzati con materie prime naturali e non contengono tensioattivi inquinanti per l’acqua.

Quali acquistare

Questo significa che sono meno inquinanti anche per l’ambiente.Un altro vantaggio è che producono meno rifiuti. Infatti un panetto solido sostituisce fino a tre flaconi di shampoo liquido, quindi riduce anche la plastica che si smaltisce in acqua.Il terzo vantaggio dello shampoo solido è che fa risparmiare soldi, perché anche se costa un pò di più dura anche molto di più. Con 100 grammi di shampoo solido è possibile lavare i capelli fino a 80 volte. Gli ultimi due vantaggi dell’acquistare uno shampoo solido si riferiscono al fatto che non solo permette di risparmiare spazio occupando meno posto in valigia o nella borsa ma permette anche di partire senza pensieri.In questo modo, il bagaglio sarà più organizzato e non ci sarà il pericolo di superare il limite dei liquidi in valigia.

Ma quali sono i migliori prodotti solidi da acquistare?

Tra i migliori possiamo citare lo Shampoo solido 2 in 1 di Ethical Grace, un prodotto low cost che si trova in vendita a 9,90 euro sul sito ufficiale dell’azienda e contiene balsamo naturale a base di olio di cocco e burro di karité. Questo shampoo va bene per tutti i tipi di capelli e profuma anche di lavanda.

Un’altra alternativa è lo Shampoo solido Lamazuna. Si tratta di un prodotto vegano biodegradabile che si trova in vendita in varie varianti: c’è quello per capelli secchi, grassi, normali, delicati etc. Il profumo è molto gradevole e costa 12,50 euro. L’acquisto può essere effettuato su lamazuna.com.

Il terzo è Waterless Shampoo Bar. Si tratta di un prodotto senza acqua che contiene olio di cocco, burro di cacao e aloe vera. Anche in questo vaso sono disponibili diverse varianti in base al tipo di capello. Il costo è di 4,99 euro su amazon.it.

Un altro ottimo prodotto è lo Shampoo solido Secrets de Provence, che contiene estratti vegetali biologici e argilla naturale. Lo si trova in vendita in vari formati e varianti per tutti i capelli e la profumazione è davvero fresca. Il costo è di 5,90 euro su secretsdeprovence.it.

Infine, bisogna citare lo Shampoo solido Officina Naturae ecobio con tensioattivi delicati e oli essenziali biologici. Anche per questo prodotto è possibile trovare varie tipologie per capelli normali, grassi, secchi etc. Il costo è di 7,90 euro su officinanaturae.com.

Insomma, sono davvero tanti i vantaggi nell’usare uno shampoo solido al posto di uno liquido. Soprattutto perché inquina meno ma permette anche di risparmiare spazio e avere a portata di mano un prodotto a lunga durata pratico per viaggiare.

Riassumendo