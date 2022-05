I 30 vini italiani con il brand più forte: la classifica 2022 di Wine Intelligence

Wine Intelligence, global leader nella ricerca sui comportamenti dei consumatori di vino, ha analizzato quali sono i vini italiani che possiedono il brand di maggiore peso nel nostro Paese e, di conseguenza, conosciuto anche all’estero. Il portale wineintelligence.com ha stilato una classifica che raccogliere i primi 30 vini italiani “più potenti” del 2022: in questo caso, la potenza non è riferita alla gradazione alcolica più alta ma appunto alla forza del brand, tanto da essere riconosciuto non solo nel Bel Paese ma anche all’estero.

Classifica 30 vini italiani con il brand più forte del 2022 secondo Wine Intelligence

A seguire la classifica dei primi 30 vini italiani con il brand più forte secondo l’ultima classifica di Wine Intelligence, dopo aver visto i migliori vini secondo Master Of Wine.

1. Ferrari

2. Berlucchi

3. Donnafugata

4. Corvo

5. Fontanafredda

6. Mionetto

7. Antinori

8. Feudi di San Gregorio

9. Sella & Mosca

10. Zonin

11. Caviro

12. Cantina di Soave

13. Duca di Salaparuta

14. Valdo

15. Rapitalà

16. Bellavista

17. Banfi

18. Bolla

19. Frescobaldi

20. Val d’Oca

21. Barone Ricasoli

22. Mezzacorona

23. Mastroberardino

24. Settesoli

25. La Gioiosa

26. Santa Margherita

27. Ronco

28. Planeta

29. Masi

30. San Crispino.

Ferrari è sempre al primo posto

Rispetto alla lista pubblicata nel 2021, il podio è rimasto uguale: Ferrari (Trentodoc), Berlucchi (Franciacorta) e Donnafugata (la cantina siciliana che ha collaborato con la maison Dolce & Gabbana) si confermano ai primi tre posti. Non solo conferme però, perché al quarto posto si piazza il marchio siciliano Corvo, per la prima volta inserito nella classifica di Wine Intelligence. Quinta posizione per Fontanafredda, associato al Barolo.

Dal quinto al decimo posto incontriamo poi Mionetto, storico brand del Prosecco di Valdobbiadene, Antinori (in crescita in settima posizione) e la celebre cantina d’Irpinia Feudi di San Gregorio; a chiudere la top 10 Sella & Mosca, cantina della Sardegna, e Zonin, storica famiglia di viticultori dai primi anni dell’Ottocento.