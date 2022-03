I 30 migliori coffee shop al mondo nel 2022 secondo il Financial Times (Italia presente)

Nel mese di marzo il Financial Times ha pubblicato la lista dei 30 migliori coffee shop al mondo. La classifica vede primeggiare il Boot Café di Parigi, con la capitale francese presente anche una seconda volta nelle ultime posizioni con il Partisan Café Artisanal. Alle spalle del Boot Café, si posizionano altri due coffee shop europei: il Drop Coffee di Stoccolma, in Svezia, e il Bonanza Coffee Roasters di Berlino, in Germania.

Sul podio si posiziona anche il Muddy Paw Coffee di Los Angeles

Ai piedi del podio si posizionano il Muddy Paw Coffee di Los Angeles, il Cuervo Café di Buenos Aires e l’egiziano El Horreya del Cairo. E, sorpresa delle sorprese, nella top 10 mondiale stilata dall’autorevole FT c’è anche un coffee shop indipendente italiano. Proseguendo poi nelle posizioni di rincalzo, troviamo un secondo angolo del caffè tutto italiano.

Siete curiosi di scoprire su quali coffee shop italiani è ricaduta la scelta? Nel capitolo che segue trovi la classifica completa aggiornata a quest’anno.

Classifica migliori coffee shop al mondo nel 2022 secondo la rivista Financial Times

Di seguito la classifica dei 30 migliori coffee shop al mondo nel 2022 stilata dal quotidiano economico Financial Times:

Boot Café, Parigi

Drop Coffee, Stoccolma

Bonanza Coffee Roasters, Berlino

Muddy Paw Coffee (Silverlake), Los Angeles

Cuervo Café (Chacarita), Buenos Aires

El Horreya, Cairo

Ideal Caffe Stagnitta, Palermo

Coffeewerk + Press, Galway

Café Integral, New York

Onibus Coffee (Nakameguro), Tokyo

Forty Hands, Singapore

Tandem Coffee + Bakery, Portland

Tim Wendelboe, Oslo

Sightglass Coffee (SoMa District), San Francisco

Paramount Coffee Project, Sydney

Rosetta Roastery (Bree Street), Cape Town

Rosslyn (Queen Victoria Street), Londra

Ama Cafe, Delhi

Patricia, Melbourne

Colo Coffee Usaquen, Bogota

Dizengoff, Auckland

Spill the Bean, Dubai

Me Kolonaki, Atene

Mistral coffee, Palma

Kalei Coffee Co (Hamra), Beirut

Occam Deli, Monaco di Baviera

Partisan Café Artisanal, Parigi

Ditta Artigianale (via dei Neri), Firenze

Abraço, New York

Bean in Killarney, Killarney.

Vedi anche: Le migliori pasticcerie d’Italia nel 2022 secondo Gambero Rosso